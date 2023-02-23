Зеленский и Сунак согласились, что сейчас Украина может добиться реального прогресса на фронте
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Владимир Зеленский провели телефонный разговор: лидеры обсудили потребности ВСУ и ситуацию на поле боя
Об этом говорится на сайте британского правительства.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании проинформировал Владимира Зеленского об участии в Мюнхенской конференции по безопасности: он утвердил, что использовал это событие, чтобы "помочь Украине прогрессировать в военных достижениях в ближайшие недели и месяцы".
"Сейчас для Украины пора воспользоваться возможностью достичь реального прогресса на поле боя и еще раз продемонстрировать Путину, что Украина в конце концов победит", - к такому выводу пришли Риши Сунак и Владимир Зеленский, согласно сообщению с Даунинг-стрит.
- Напомним, глава британского правительства Риши Сунак уверен , что Украина присоединится к НАТО в будущем, и над ее сближением с Альянсом союзники работают уже сегодня.
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