Об этом говорится на сайте британского правительства.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании проинформировал Владимира Зеленского об участии в Мюнхенской конференции по безопасности: он утвердил, что использовал это событие, чтобы "помочь Украине прогрессировать в военных достижениях в ближайшие недели и месяцы".

"Сейчас для Украины пора воспользоваться возможностью достичь реального прогресса на поле боя и еще раз продемонстрировать Путину, что Украина в конце концов победит", - к такому выводу пришли Риши Сунак и Владимир Зеленский, согласно сообщению с Даунинг-стрит.