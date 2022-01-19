Зеленский и Столтенберг обсудили угрозу РФ и июньский саммит НАТО
В среду, 19 января, президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, где обсудили российскую угрозу, а также саммит Альянса в июне и возможное участие Украины в нем
Об этом генсек НАТО и украинский президент сообщили в Twitter.
"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украины со стороны НАТО перед российской угрозой. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - говорится в сообщении Столтенберга.
Владимир Зеленский сообщил, что речь шла о подготовке к июньскому саммиту НАТО в Мадриде и возможном участии Украины в нем.
- Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.
- В Минобороны России заявили, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.
- Генсек НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но точные сроки пока не установлены.
- 19 января в МИД России предложили США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.22
Покупка 28.22Продажа 28.52
-
EUR
Покупка 31.95Продажа 32.41
- Актуальное
- Важное