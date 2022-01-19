Зеленский и Столтенберг обсудили угрозу РФ и июньский саммит НАТО

Об этом генсек НАТО и украинский президент сообщили в Twitter.



"Поговорил с президентом Зеленским, чтобы выразить решительную поддержку Украины со стороны НАТО перед российской угрозой. Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", - говорится в сообщении Столтенберга.

Напомним, во время переговоров в Европе 10 и 12 января США отказались предоставлять России гарантии нерасширения НАТО на восток.

В Минобороны России заявили, что уровень отношений НАТО и России является критически низким, а Альянс якобы игнорирует предложения по деэскалации положения.

Генсек НАТО заявил, что Украина и Грузия станут членами Альянса, но точные сроки пока не установлены.

19 января в МИД России предложили США альтернативу требованиям по "гарантиям безопасности": достаточно пообещать Москве, что Вашингтон не будет голосовать за членство Украины в НАТО.

Владимир Зеленский сообщил, что речь шла о подготовке к июньскому саммиту НАТО в Мадриде и возможном участии Украины в нем.



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