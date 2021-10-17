Зеленский и "Слуга народа" идут по пути Януковича и Партии регионов, - Владимир Цыбулько
Президент Владимир Зеленский и его монобильшисть в отношении к парламентаризму повторяют путь Виктора Януковича и "регионалов"
Такую точку зрения политолог Владимир Цыбулько высказал на Еспресо.TV .
"Стефанчук выбран для того, чтобы похоронить парламентаризм. Потому что Разумков пытался быть спикером всей Рады. На Банковой посмотрели на этот сюжет и решили, что им не нужен спикер всей Рады, им нужен спикер партии", - отметил эксперт в программе "Большой эфир ".
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При этом, подчеркнул Цыбулько, на помощь фракции "Слуга народа" пришли две депутатские группы, которые он определил как "олигархические".
"Избрание Стефанчука показало, что у партии есть реальных 215 штыков. Даже нет полноправного партийного большинства. Но есть две депутаських олигархических группы - "Довера" и "Майбах" - " За будущее". И, фактически, Зеленский решил проэксплуатировать эту ситуацию по максимуму , то есть превратить парламент в бешеный принтер ", - отметил Владимир Цыбулько.
"Это очень напоминает мне ситуацию осени 2013 года, когда Партия регионов почувался более чем самоуверенной и, подмяв ряд мажоритарщиков, ломала парламент о колено, не считаясь с интересами оппозиции. Скорее всего, это подготовка к концу, похожего на политическую кончину Виктора Януковича", - подытожил политолог.
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