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Зеленский и Резников имели телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом

31 мартa, 2022 четверг
21:32
война с Россией Зеленский Эрдоган

Президент Украины Владимир Зеленский и Министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом

Об этом Минобороны Украины сообщил на своем Twitter-аккаунте.

По словам Резникова, они обсудили подробности ситуации на передовой. Также речь шла о российских военных преступлениях против мирного населения и повреждении инфраструктуры обстрелами оккупантов.


Зеленский в свою очередь отметил высокий уровень организации переговоров в Стамбуле и поблагодарил Турцию за готовность стать гарантом безопасности Украины в войне против РФ.
  • Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения войны в Украине.
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Турция
Владимир Зеленский
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