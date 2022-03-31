Зеленский и Резников имели телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом
Президент Украины Владимир Зеленский и Министр обороны Украины Алексей Резников провели телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Эрдоганом
Об этом Минобороны Украины сообщил на своем Twitter-аккаунте.
По словам Резникова, они обсудили подробности ситуации на передовой. Также речь шла о российских военных преступлениях против мирного населения и повреждении инфраструктуры обстрелами оккупантов.
Зеленский в свою очередь отметил высокий уровень организации переговоров в Стамбуле и поблагодарил Турцию за готовность стать гарантом безопасности Украины в войне против РФ.
- Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения войны в Украине.
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