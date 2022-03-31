Зеленский и Резников имели телефонный разговор с президентом Турции Эрдоганом

Об этом Минобороны Украины сообщил на своем Twitter-аккаунте.



По словам Резникова, они обсудили подробности ситуации на передовой. Также речь шла о российских военных преступлениях против мирного населения и повреждении инфраструктуры обстрелами оккупантов.

Напомним, что президент Турции Реджеп Эрдоган планирует в ближайшее время провести переговоры с российским и украинским лидерами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским по поводу прекращения войны в Украине.

Зеленский в свою очередь отметил высокий уровень организации переговоров в Стамбуле и поблагодарил Турцию за готовность стать гарантом безопасности Украины в войне против РФ.