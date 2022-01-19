Зеленский и Путин стремились ликвидировать внешнеполитическую деятельность Порошенко, - экс-нардеп Бригинец о мере пресечения пятому президенту

Об этом он заявил в "Большом эфире Василия Зимы".



"Внешнеполитическая деятельность Порошенко была одним из камней преткновения, который необходимо было ликвидировать и Зеленскому, и Путину. Несмотря на то, что решение недостаточно мягкое, этот пункт они не забыли вписать. Это не значит, что Порошенко не может поехать куда-нибудь, потому что это согласовывается со следователем или судом. Я думаю, мы будем не только видеть апелляцию, но и обращение в суд с просьбой куда-то поехать. Вторая част ь- это внутриполитическая деятельность.И тут уже бенефициар этого удовольствия - сам Зеленский. Это значит, что Порошенко не сможет ездить на встречи, ездить к военным, передавать что-то", - считает экс-нардеп.



По его мнению, все пытаются действовать как генпрокурор Венедиктова, которая не подписала дважды документы по Порошенко.



"Да, они не могут идти на прямое сопротивление Банковой, но они могут торговаться. Судья тянул до последнего, видел как в понедельник расходились люди. Было такое впечатление, что они вот потянут пару часов, людей не будет и будет вынесено решение об аресте. Но киевляне начали подтягиваться и количество людей начало стремительно расти. Для того, чтобы сбить волну, решение решили выбирать через день. Я думаю, что весь этот день судья договаривался. Я не думаю, что это была революция судьи, это был торг. Власть уже не может реализовать свои безумные идеи, но у нее есть силы нанести вред своим политическим оппонентам", - подытожил Бригинец.

Напомним, 20 декабря ГБР объявило Петру Порошенко подозрение в государственной измене по делу о поставках угля из временно оккупированных Россией территорий Луганщины и Донбасса. По этому делу также объявлено подозрение лидеру ОПЗЖ Виктору Медведчуку.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество и активы Петра Порошенко по делу о госизмене.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Из аэропорта он поехал в Печерский райсуд Киева, где на 11:00 было запланировано заседание по избранию ему меры пресечения по уголовному делу о государственной измене.

Печерский районный суд не избрал меру пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу относительно государственной измены. Заседание было перенесено на 19 января.

Печерский райсуд Киева избрал, лидеру "ЕС" Петру Порошенко меру пресечения по делу о государственной измене в виде личного обязательства .