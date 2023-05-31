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Зеленский и Путин после инаугурации Эрдогана посетят Турцию, - Hurriyet

31 мая, 2023 среда
10:57
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин планируют посетить Турцию

Об этом сообщает Hurriyet .

По информации издания, после инаугурации переизбранного на новый срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня, Анкару поочередно посетят Владимир Путин и Зеленский.

Источники утверждают, что сначала в Турцию прилетит Путин, а затем состоится визит Зеленского. Ожидается, что главными темами переговоров с Эрдоганом будут война РФ против Украины и "зерновое соглашение".

  • 28 мая действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах. За него проголосовали 52,1% избирателей.
  • Зеленский поздравил Эрдогана с переизбранием в должность.

 
Владимир Путин
Турция
Владимир Зеленский
зерно
Война с Россией
Реджеп Эрдоган
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