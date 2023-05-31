Об этом сообщает Hurriyet .

По информации издания, после инаугурации переизбранного на новый срок президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которая состоится 3 июня, Анкару поочередно посетят Владимир Путин и Зеленский.

Источники утверждают, что сначала в Турцию прилетит Путин, а затем состоится визит Зеленского. Ожидается, что главными темами переговоров с Эрдоганом будут война РФ против Украины и "зерновое соглашение".