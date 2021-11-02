Зеленский и президент Словакии Чапутова подписали декларацию о европейской перспективе Украины
Президент Украины Зеленский встретился с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой на полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго
Об этом сообщает сайт Офиса президента .
Лидеры стран подписали совместную декларацию о признании европейской перспективы Украины.
"Сегодняшнее подписание является очень важным примером для других государств - членов ЕС по подлинной поддержке европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.
Словакия стала пятым государством Евросоюза, с которым Украина подписала такой документ.
Украинский лидер отметил важность признания европейской перспективы Украины для поддержки процесса трансформации страны и выразил надежду на дальнейшую поддержку Словакией вступления Украины в ЕС и НАТО.
Также Зеленский поблагодарил президента Словакии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в зоне Операции объединенных сил и состояние переговоров для достижения мира и обменялись мнениями относительно энергетической безопасности Украины и Европы.
- Напомним, ранее в Глазго Зеленский обсудил с и. о. канцлера Германии Ангелой Меркель войну на востоке Украины и энергетический кризис в Европе, с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани - активизацию экономического и военного сотрудничества и возможность поставки в Украину сжиженного газа, а с премьером Канады Джастином Трюдо - упрощение въезда украинцев в Канаду .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.43
-
EUR
Покупка 30.28Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное