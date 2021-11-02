Зеленский и президент Словакии Чапутова подписали декларацию о европейской перспективе Украины

Об этом сообщает сайт Офиса президента .



Лидеры стран подписали совместную декларацию о признании европейской перспективы Украины.



"Сегодняшнее подписание является очень важным примером для других государств - членов ЕС по подлинной поддержке европейской перспективы Украины", - сказал Зеленский.



Словакия стала пятым государством Евросоюза, с которым Украина подписала такой документ.



Украинский лидер отметил важность признания европейской перспективы Украины для поддержки процесса трансформации страны и выразил надежду на дальнейшую поддержку Словакией вступления Украины в ЕС и НАТО.



Также Зеленский поблагодарил президента Словакии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.



Кроме того, собеседники обсудили ситуацию в зоне Операции объединенных сил и состояние переговоров для достижения мира и обменялись мнениями относительно энергетической безопасности Украины и Европы.