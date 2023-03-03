Зеленский и президент Латвии обсудили спецтрибунал для РФ и подписали декларацию о поддержке евроатлантической интеграции Украины
3 марта с визитом во Львов прибыли президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Эгилс Левитс
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"На переговорах мы коснулись вопроса создания специального трибунала за агрессию России против Украины. А также о сотрудничестве с международным уголовным судом и о поддержке наших воинов. Латвия постоянно помогает Украине", - сказал Левитс.
Он подчеркнул, что призывает союзников как можно быстрее предоставлять Украине оружие, которое обещали.
"Поддержка Латвии в Украине превысила 1% ВВП, учитывая последний пакет помощи. И это лишь о военной поддержке, которая для нас является приоритетом. Следующие месяцы нас ждут решающие бои и мы однозначно будем поддерживать Украину", - добавил президент.
По его словам, Латвия присоединится к восстановлению Черниговской области.
В общем, по итогам визита президенты подписали совместную декларацию, где речь идет о полной поддержке Украины, а также о будущем членстве в ЕС и НАТО.
"Мы подписали с господином президентом совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины. Только с Украиной в своем составе европейский проект станет совершенным, только с Украиной НАТО станет крепким защитником Европы и общих ценностей", - сказал Зеленский.
Он выразил уверенность, что Латвия и президент Левитс станут "мощными помощниками Украины в привлечении к ответственности всех российских убийц, террористов и палачей".
"На переговорах сегодня мы затронули соответствующие вопросы. В частности, создание специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины, процессу подготовки голосования в Генеральной Ассамблее ООН за соответствующую украинскую резолюцию, сотрудничеству с Международным уголовным судом и юридическими институциями европейского сообщества". – подытожил президент Украины.
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