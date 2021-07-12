Зеленский и президент Германии обсудили войну на Донбассе и евроинтеграцию Украины
Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Собеседники уделили внимание ситуации с безопасностью на Донбассе. Зеленский отметил, что Украина делает все возможное для мирного урегулирования на Донбассе.
Также Зеленский и Штайнмайер говорили о стремлении Украины стать членом ЕС и НАТО и о пути реализации этой цели.
Кроме того, лидеры двух стран обменялись мнениями о прогрессе в осуществлении ключевых реформ в Украине, в частности в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией.
Среди прочего, Зеленский рассказал о текущей ситуации с пандемией COVID-19 в Украине. Он отметил важность дальнейшей практической поддержки со стороны ЕС, в частности Германии, в обеспечении вакцинами населения Украины.
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