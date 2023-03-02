Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.

"Только что говорил с Президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне. Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре", - отметил президент.

Он поблагодарил Бразилию за поддержку резолюции о мире и территориальной целостности для Украины.

"Обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть покой нашей стране, региону и всему миру. В частности, международные усилия по реализации нашей формулы мира", добавил глава государства.