Зеленский и президент Бразилии обсудили "дипломатические усилия" и "формулу мира"
Президент Владимир Зеленский провел разговор с лидером Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силва, в частности о реализации "формулы мира" и дипломатических усилиях
Об этом в вечернем обращении сообщил Владимир Зеленский.
"Только что говорил с Президентом Бразилии. Полезный разговор. Возобновляем контакты между нашими государствами на самом высоком уровне. Я проинформировал об атаках России против наших людей, об убийствах детей, об ударах по нашей гражданской инфраструктуре", - отметил президент.
Он поблагодарил Бразилию за поддержку резолюции о мире и территориальной целостности для Украины.
"Обсудили дипломатические усилия, способные остановить российскую агрессию и вернуть покой нашей стране, региону и всему миру. В частности, международные усилия по реализации нашей формулы мира", добавил глава государства.
- Напомним, Бразилия отклонила запрос Германии о танковых боеприпасах для Украины, также отказалась передать Украине снаряды Gepard.
- Впоследствии выдвигала идею мирных переговоров, но США отказались от обсуждать мир в Украине без Украины.
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