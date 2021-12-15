Зеленский и премьер Словении Янша подписали декларацию о поддержке украинской европерспективы

Об этом сообщили на сайте президента.



Совместная декларация подтверждает, что согласно ст. 49 Договора о Евросоюзе Украина, как и любое европейское государство, уважающее ценности, закрепленные в ст. 2 настоящего Договора, и обязующееся им следовать, может подать заявку на членство в ЕС в случае соблюдения всех условий и обязательств.



Кроме того, документ декларирует значительный прогресс Украины в контексте имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности по децентрализации.



Подписание декларации фиксирует поддержку словенской стороной европерспективы Украины.

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