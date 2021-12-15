Зеленский и премьер Словении Янша подписали декларацию о поддержке украинской европерспективы
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали Декларацию о поддержке европерспективы Украины в рамках курса страны на полноправное членство ЕС
Об этом сообщили на сайте президента.
Совместная декларация подтверждает, что согласно ст. 49 Договора о Евросоюзе Украина, как и любое европейское государство, уважающее ценности, закрепленные в ст. 2 настоящего Договора, и обязующееся им следовать, может подать заявку на членство в ЕС в случае соблюдения всех условий и обязательств.
Кроме того, документ декларирует значительный прогресс Украины в контексте имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности по децентрализации.
Подписание декларации фиксирует поддержку словенской стороной европерспективы Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.03
Покупка 27.03Продажа 27.3
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.81
- Актуальное
- Важное