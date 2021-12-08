Зеленский и премьер-министр Хорватии подписали декларацию по европейской перспективе Украины

Об этом сообщает Офис президента.

"Сегодня Украина и Хорватия сделали очень важный шаг на пути укрепления дружбы и взаимодействия между двумя нашими странами. Хорватия уже шестое государство ЕС, с которым Украина заключает такой важный политический документ. Высоко ценю и твердую поддержку со стороны наших хорватских партнеров движения Украины к членству в Альянсе", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции.

В декларации определяются основные направления сотрудничества двух государств в рамках того, что Украина стремится к вступлению в Европейский Союз и направления для будущих реформ в украинском государстве. Также в документе прописаны шаги, которые страна уже успешно предприняла для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.

В ОПУ рассказали, что в декларации особо отмечаются общие интересы двух государств в стабильности и безопасности европейского региона и соблюдении международно признанных границ стран.

Подписание такого документа в ОПУ назвали свидетельством поддержки Хорватией стремления Украины вступить в ЕС.

"Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процессы реформ и считаем, что это самый лучший путь для того, чтобы улучшить качество жизни украинцев и приспособить правовую систему и экономический рынок", - сказал премьер-министр Хорватии.

Напомним, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Зеленский прокомментировал разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

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