Зеленский и премьер-министр Хорватии подписали декларацию по европейской перспективе Украины
В среду, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подписали совместную Декларацию в отношении европейской перспективе Украины
Об этом сообщает Офис президента.
"Сегодня Украина и Хорватия сделали очень важный шаг на пути укрепления дружбы и взаимодействия между двумя нашими странами. Хорватия уже шестое государство ЕС, с которым Украина заключает такой важный политический документ. Высоко ценю и твердую поддержку со стороны наших хорватских партнеров движения Украины к членству в Альянсе", - сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции.
В декларации определяются основные направления сотрудничества двух государств в рамках того, что Украина стремится к вступлению в Европейский Союз и направления для будущих реформ в украинском государстве. Также в документе прописаны шаги, которые страна уже успешно предприняла для имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС.
В ОПУ рассказали, что в декларации особо отмечаются общие интересы двух государств в стабильности и безопасности европейского региона и соблюдении международно признанных границ стран.
Подписание такого документа в ОПУ назвали свидетельством поддержки Хорватией стремления Украины вступить в ЕС.
"Мы поддерживаем европейские инициативы Украины, поддерживаем процессы реформ и считаем, что это самый лучший путь для того, чтобы улучшить качество жизни украинцев и приспособить правовую систему и экономический рынок", - сказал премьер-министр Хорватии.
- Напомним, во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Зеленский прокомментировал разговор президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.
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