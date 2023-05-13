Зеленский и Папа Франциск договорились помогать гражданским жертвам российского вторжения
Президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Франциск в субботу, 13 мая 2023 года, во время встречи в Ватикане провели разговор о гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и Vatikan news.
"Оба согласились относительно необходимости и дальше осуществлять гуманитарные усилия в поддержку населения", - говорит Vatikan News.
"Встретился с Папой Римским Франциском. Благодарен за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев. Указал и на десятках тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой. Кроме этого, попросил осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором", - отметил Зеленский.
Президент также проинформировал Папу о Формуле мира, которую он считает единственным эффективным алгоритмом достижения справедливого мира, и предложил приобщиться к ее реализации.
Папа Франциск подарил президенту Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Украинский президент подарил Папе икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.
- Напомним, во время официального визита в Италию президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе правительства этой страны Джордже Мелони с просьбой посодействовать возвращению принудительно вывезенных оккупантами украинских детей.
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