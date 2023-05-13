Зеленский и Папа Франциск договорились помогать гражданским жертвам российского вторжения

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и Vatikan news.

"Оба согласились относительно необходимости и дальше осуществлять гуманитарные усилия в поддержку населения", - говорит Vatikan News.

"Встретился с Папой Римским Франциском. Благодарен за его личное внимание к трагедии миллионов украинцев. Указал и на десятках тысяч депортированных детей. Должны приложить все силы для возвращения их домой. Кроме этого, попросил осудить российские преступления в Украине. Потому что не может быть равенства между жертвой и агрессором", - отметил Зеленский.

Президент также проинформировал Папу о Формуле мира, которую он считает единственным эффективным алгоритмом достижения справедливого мира, и предложил приобщиться к ее реализации.

Папа Франциск подарил президенту Зеленскому небольшую скульптуру в виде оливковой ветви – символа мира. Украинский президент подарил Папе икону Мадонны, написанную на остатках бронежилета.