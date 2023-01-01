Зеленский и Нетаньяху вели переговоры об обмене ПВО на голосование Украины в ООН, - СМИ

Об этом сообщает американский Axios , ссылаясь на слова неназванных украинских и израильских чиновников.

Стало известно, что Нетаньяху в телефонном разговоре с Зеленским в пятницу якобы просил его, чтобы Украина проголосовала в Генассамблее ООН против резолюции, в которой призывают Международный уголовный суд дать юридическое заключение о последствиях израильской оккупации палестинских территорий.

По словам израильского источника, Нетаньяху просил Украину изменить позицию - поскольку Украина традиционно голосует в ООН против Израиля - и на этот раз проголосовать против, или, по крайней мере, воздержаться. На заседании комитета несколько недель назад Украина проголосовала за.

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Издание отмечает, что Зеленский на эту просьбу якобы сказал, что в обмен на такое голосование Украины хотелось бы услышать, как новое правительство Израиля планирует изменить позицию относительно помощи Украине, в частности, можно ли рассчитывать на средства защиты от баллистических ракет и иранских дронов. По словам украинского источника, Нетаньяху не стал давать каких-либо обещаний, но отметил, что готов обсудить просьбу Зеленского в будущем. Издание добавляет, что Зеленский не был удовлетворен таким ответом.

В итоге, как отметило издание, Украина выбрала нейтральный вариант и решила не принимала участия в голосовании на Генассамблее - чтобы, как сообщил украинский собеседник Axios, "дать шанс отношениям с Нетаньяху".

Израильский источник говорит, что Нетаньяху был разочарован тем, что Киев избрал именно такое решение, а не "воздержался" в голосовании.

В офисе Нетаньяху сказали, что не могут детально комментировать переговоры лидеров, и готовы сообщить лишь о том, что после разговора Украина, традиционно голосующая за резолюции против Израиля, в этот раз не присутствовала на голосовании.

Зеленский, рассказывая о разговоре, прямо не упоминал об этом, отметив лишь, что обсуждали "вопросы двустороннего сотрудничества, включая сферу безопасности, и взаимодействие на международных площадках".

21 ноября Израиль предупредил власти РФ, что если Иран начнет поставки баллистических ракет России, то украинская армия может получить высокоточные баллистические ракеты от него.

6 декабря стало известно, что Америка и Израиль будут совместно разрабатывать лазерное противоракетное оружие.

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