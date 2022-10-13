Зеленский и народ Украины официально номинированы на премию имени Сахарова
Европарламент объявил номинантов премии "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, главной награды Евросоюза в области прав человека – определение победителя состоится 19 октября
Об этом сообщает "Медуза".
В список номинантов 2022 попали граждане Украины, президент Владимир Зеленский, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, Колумбийская комиссия по установлению истины, бразильская активистка Соня Гуажажара и журналистка телеканала Al Jazeera Ширин Абу Акле, погибшая в мае 2022 года.
Кандидатуру Зеленского поддерживает партия "Европейские консерваторы и реформисты", а украинцев номинировали "Обновляя Европу" и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов". "Европейская народная партия" предложила присудить награду имени Сахарова "храброму народу Украины", представленному в лице Владимира Зеленского.
19 октября Европарламент выберет победителя. Церемония награждения состоится 14 декабря на сессии в Страсбурге.
Отметим, что в разные годы лауреатами премии были президент ЮАР Нельсон Мандела, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, правозащитница Людмила Алексеева, украинский режиссер Олег Сенцов (2019). В 2020 году премию имени Сахарова присудили белорусской оппозиции, а в 2021 – российскому политику Алексею Навальному.
- Напомним, 7 октября 2022 правозащитникам из России, Украины и Беларуси присудили Нобелевскую премию мира.
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