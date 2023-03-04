Зеленский и Мецола встретились со студентами вузов Львовщины

Об этом Владимир Зеленский написал в telegram .

По его словам, во время общения "откровенно ответили на все вопросы: о начале полномасштабной войны, членстве Украины в ЕС и НАТО, победе, восстановлении нашего государства. Конечно, и об образовании".

"Из-за войны Украина встала перед необходимостью реновации образовательной сети, прежде всего в пострадавших регионах. Образовательное пространство и образовательный процесс в Украине должны стать более современными", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что "после победы Украины над Россией будущее будет именно за нынешними студентами, их энергией и креативным умом, в которых так будет нуждаться наша страна для восстановления".