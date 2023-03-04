Зеленский и Мецола встретились со студентами вузов Львовщины
Президент Владимир Зеленский вместе с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой пообщались со студентами заведений высшего образования Львовской области в субботу, 4 марта
Об этом Владимир Зеленский написал в telegram .
По его словам, во время общения "откровенно ответили на все вопросы: о начале полномасштабной войны, членстве Украины в ЕС и НАТО, победе, восстановлении нашего государства. Конечно, и об образовании".
"Из-за войны Украина встала перед необходимостью реновации образовательной сети, прежде всего в пострадавших регионах. Образовательное пространство и образовательный процесс в Украине должны стать более современными", - подчеркнул глава государства.
Он отметил, что "после победы Украины над Россией будущее будет именно за нынешними студентами, их энергией и креативным умом, в которых так будет нуждаться наша страна для восстановления".
- 3 марта Роберта Мецола прибыла в Киев и встретилась со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком.
- В субботу, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский встретился во Львове с главой Европарламента Робертой Мецолой.
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