Зеленский и Меркель встретятся 12 июля, - правительство Германии
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский встретятся 12 июля во время ужина
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.
Меркель примет президента Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии 12 июля 2021 года в 19:00 (20:00 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что темами обсуждения станут двусторонние отношения, Минские соглашения, процесс реформ в Украине, экономические вопросы и отношения с Россией.
Сайт президента Германии сообщает, что на 10:00 (11:00 по Киеву) запланирована беседу президента Франка-Вальтера Штайнмайера с Зеленским.
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