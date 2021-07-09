Зеленский и Меркель встретятся 12 июля, - правительство Германии

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

Меркель примет президента Зеленского на ужине в Федеральной канцелярии 12 июля 2021 года в 19:00 (20:00 по киевскому времени)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что темами обсуждения станут двусторонние отношения, Минские соглашения, процесс реформ в Украине, экономические вопросы и отношения с Россией.

Сайт президента Германии сообщает, что на 10:00 (11:00 по Киеву) запланирована беседу президента Франка-Вальтера Штайнмайера с Зеленским.