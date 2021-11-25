Зеленский и Меркель обсудили наращивание Россией войск на востоке Украины и кризис на границах ЕС
В четверг, 25 ноября, президент Украины Владимир Зеленский и и. о. канцлера Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский и Меркель обсудили ситуацию с безопасностью на границе Украины, в частности информацию о наращивании Российской Федерацией войск. Собеседники согласились, что международное сообщество должно координировать усилия для противодействия агрессии РФ и продолжать санкционное давление.
Кроме того, Зеленский проинформировал Меркель о действиях Украины по попытке мирного урегулирования вооруженного конфликта на востоке. Собеседники отметили важность продолжения работы в "нормандском" формате.
Также лидеры Украины и Германии обсудили кризис на границах Беларуси и ЕС, согласившись, что в этой ситуации нужно налаживать совместное украино-европейское взаимодействие, чтобы миграционный кризис не использовался для дестабилизации ситуации в регионе.
- Напомним, в среду, 24 ноября, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Собеседники обсудили "Северный поток-2", санкции против РФ и ситуацию на границе с Беларусью.
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