Зеленский и Макрон встретились в Елисейском дворце

Об этом сообщил Владимир Зеленский в telegram.

"Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев", - отметил лидер Украины.

Президент Франции поздравил украинского лидера с визитом: "Уважаемый Президент Зеленский, друг Франции, добро пожаловать".