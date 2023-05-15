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Зеленский и Макрон встретились в Елисейском дворце

15 мая, 2023 понедельник
00:20
Мир

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон встретились в Елисейском дворце

Об этом сообщил Владимир Зеленский в telegram.

"Украина и Франция вместе защищают свободу и безопасность Европы! Каждый день мы приближаем мир для всех украинцев и европейцев", - отметил лидер Украины.

Президент Франции поздравил украинского лидера с визитом: "Уважаемый Президент Зеленский, друг Франции, добро пожаловать".

  • Вчера, в субботу, 13 мая 2023 года, Зеленский встречался с руководством Италии и Папой Франциском. После посещения Рима и Ватикана он отправился в Берлин.
  • Переговорам в столице Германии Владимир Зеленский посвятил почти весь сегодняшний день, воскресенье, 14 мая.
  • Главной целью своего нынешнего европейского турне Зеленский называет формирование "истребительной коалиции", то есть объединение стран Запада, способных обеспечить ВСУ необходимыми для контрнаступления современными истребителями.
  • По завершении официального визита в Германию глава украинского государства Владимир Зеленский прибудет на переговоры во Франции, где встретится с Эмманюэлем Макроном.
Франция
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Мир про Украину
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