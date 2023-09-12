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OPINION

Зеленский и коррупция: "Я вам ничего не должен"

Игорь Гулик
12 сентября, 2023 вторник
20:00
Мнение

Несколько штрихов к траектории популиста

Весь вчерашний день мой фейсбучный пузырь спорил вокруг цели фантастически идиотского выхлопа "положительного блоггера" Сергея Иванова о причастности журналистов (и моих коллег) к отравлению Виктора Ющенко. Под вечер вдруг рассвело. Полагаю, что результаты социологического исследования Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и КМИСа легли на столы в Офисе президента значительно раньше, поэтому противным видео Иванова попытались перекрыть кумулятивный эффект от шокирующих цифр.

Согласно опросу, почти 80 процентов украинцев считают Зеленского персонально ответственным за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Для рейтингозависимого Зеленского, привыкшего купаться в теплой ванне признания, — это, согласитесь, нокаут.

И ни одно изнеможение из уст приближенных к "вождю" (Михаила Федорова, Давида Арахамии etc) не способно притупить разочарование и гнев вчерашнего кумира. Тем более что вполне конкретное таргетирование вопроса от социологов выбивает из-под любых адвокаций президента почву: речь идет об институтах, подчиненных Зеленскому, наполненных его кадрами, мотивированных его указаниями.

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Меня могут упрекнуть, что коррупция была всегда, и вряд ли ее можно окончательно покончить. Да, но таких масштабов она в Украине не достигала никогда. Тем более что речь идет о военном времени, когда воровство на схемах снабжения армии, в частности, вполне сравнимо с мародерством. В конце концов, кто как ни Зеленский недавно выступил с инициативой приравнять коррупцию к государственной измене?

И никто (заметьте – никто) не просил Зеленского (напротив, предостерегали) еще с начала каденции не перебирать на себя лишние полномочия, не разрушать институциональные составляющие государственности. Он это делал легко, жонглируя фразами о прямом народовластии, об "очищении от барыг".

Это он провозгласил в 2020 году, что "Украина без коррупции – это не из сферы фантастики", но ровно его Офис постоянно и настойчиво влезал в процесс формирования антикоррупционных органов, чтобы иметь там "своих людей".

И у Зеленского были все инструменты для того, чтобы включить гидру коррупции – монобольшинство в парламенте, которое должно было бы продуцировать соответствующие законы, свои на "200 процентов" прокуроры, свое (не разделенное квотами правительство). Все больше — все кадровые назначения не проходят без одобрения (и главное – не без интереса руководителя Офиса президента). И ни разу, после десятков сомнительных назначений, Зеленский не выкрикнул, как бывало: "Выйди, разбойник!".

Напротив, именно Зеленский и Ко привели на самые высокие и влиятельные должности Офиса лиц, по которым плачет не только люстрация, но и Уголовный кодекс. И именно эти люди, в частности Олег Татаров, контролируют силовые структуры, прибегая к откровенной эквилибристике, когда речь идет о расследовании самых резонансных дел.

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В конце концов прецедент Татарова, когда его коррупционное дело передали в СБУ (забрав у НАБУ), решили применить и сейчас, когда "брали" Коломойского. Поэтому лицемерно и вызывающе выглядят филиппики типа: "борьбой с коррупцией занимаются НАБУ и САП, два органа, которые абсолютно независимы от любой власти, два органа подконтрольны полностью нашим внимательным партерам. При всем желании даже чисто теоретически Владимир Зеленский не может бороться с коррупцией".

Ну как это не может? Кто, как ни Зеленский буквально вчера похвастался: "Все эти случаи ( коррупции. – Авт. ) не связаны с помощью наших партнеров". То есть в его мозгах присутствует странная сепарация коррупции – для партнеров и для внутреннего потребления, и в последнем случае она допустима?

Итак, как иначе объяснить "почетные ссылки" обвиняемых в коррупции министров на дипломатическую службу, вместо того, чтобы они отвечали "по всей строгости закона"? Как объяснить электорату закрытые е-декларации чиновников — от Банковой до райцентра? Может ли рядовой гражданин так легко поверить в то, что роскошные виллы и другие атрибуты, мягко говоря, изобилия, приобретенные госслужащими на честно заработанные деньги?

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Когда речь идет о коррупции, я часто вспоминаю Виталия Портникова, который давно написал: "Популист удивительно неэффективный. Он нереалистичен. Он самовлюблен. Он чахнет на свете. Он не может противостоять гражданскому обществу, честным медиа, эффективным инструкциям. В цивилизованном. популисты .- Авт. ) обязательно поскользнутся каждый на своей арбузной корке".

О чем я? О том, что процент "прокуроров", инкриминирующих Зеленскому вину за коррупцию правительства и местных чиновников, странным образом коррелируется с процентом голосовавших за вчерашнего комика в 2019 году. И здесь имеем уже общественную проблему: вчерашние поклонники "своего парня" теперь обвиняют не себя в ложной ставке на президентском коне, а объект своего выбора. Он же, к слову, предупреждал: "Я никому ничего не должен…".

Но это уже совсем другая история…

Специально для Эспрессо

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта " Эспрессо.Запад " .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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