Об этом заявили в офисе президента Украины.

Саммит проходил под председательством президента Украины Владимира Зеленского и с участием президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая 9 мая находится с визитом в Киеве.

По итогам страны-участницы коалиции приняли совместное заявление, поддерживающее идею создания такого механизма правосудия.

"Саммит продемонстрировал единство Коалиции и доказал, что ответственность высшего руководства России за преступление агрессии неизбежна. Все участники единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины", - отмечают в коммюнике.

Урсула фон дер Ляен также поддержала усилия по созданию спецтрибунала.

"ЕС поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ. Как первый шаг к этому мы должны собирать, хранить и анализировать доказательства. Для этого создается Международный центр расследования преступления агрессии против Украины", – заявила она после встречи.

Зеленский в своей речи отметил, что можно продолжать дискуссии о модели спецтрибунала и других деталях, но подчеркнул, что "это должен быть трибунал".

"Я рад, что между нами есть абсолютно четкое согласие о том, что ответственность агрессора за преступление должна быть неизбежной. И именно ответственность агрессора за преступление агрессии", – добавил он.