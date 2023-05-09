Зеленский и фон дер Ляен провели саммит 37 стран-участниц коалиции по спецтрибуналу над РФ
Лидеры 37 стран-участниц коалиции (Core Group) по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины 9 мая провели встречу, где подтвердили поддержку идеи создания такого механизма
Об этом заявили в офисе президента Украины.
Саммит проходил под председательством президента Украины Владимира Зеленского и с участием президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая 9 мая находится с визитом в Киеве.
По итогам страны-участницы коалиции приняли совместное заявление, поддерживающее идею создания такого механизма правосудия.
"Саммит продемонстрировал единство Коалиции и доказал, что ответственность высшего руководства России за преступление агрессии неизбежна. Все участники единогласно подтвердили поддержку привлечения высшего политического и военного руководства России к ответственности за развязывание агрессивной войны против Украины", - отмечают в коммюнике.
Урсула фон дер Ляен также поддержала усилия по созданию спецтрибунала.
"ЕС поддерживает создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ. Как первый шаг к этому мы должны собирать, хранить и анализировать доказательства. Для этого создается Международный центр расследования преступления агрессии против Украины", – заявила она после встречи.
Зеленский в своей речи отметил, что можно продолжать дискуссии о модели спецтрибунала и других деталях, но подчеркнул, что "это должен быть трибунал".
"Я рад, что между нами есть абсолютно четкое согласие о том, что ответственность агрессора за преступление должна быть неизбежной. И именно ответственность агрессора за преступление агрессии", – добавил он.
- Напомним, сегодня, 9 мая, в День Европы в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен и провела встречу с Владимиром Зеленским.
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