Зеленский и Ермак сошли с ума? - Аслунд о деле против Порошенко

Об этом Аслунд написал в Twitter.

По его словам, вместо того чтобы сосредоточиться на угрозе российского вторжения – власти Украины занимаются внутренними преследованиями.

"Путин представляет наибольшую угрозу военного нападения на Украину с 2014 года, но Зеленский нападает на крупнейшего бизнесмена (Рината Ахметова), крупнейшего иностранного инвестора (Arcelor-Mittal) и его предшественника и крупнейшего политического оппонента (Порошенко). Это не может закончиться хорошо", – написал Аслунд.

Он также перепостил статью Владислава Давидзона о деле против Порошенко, обнародованном изданием Foreign Policy и обратил внимание, что автор пишет, что Украина не может себе позволить во время кризиса преследование предыдущего президента и заметил, что союзники все больше сомневаются в вопросах поддержки страны.

"Как справедливо отмечает Влад Давидзон, это уже близко к безумию Зеленского-Ермака-Венедиктовой - преследовать бывшего президента Порошенко, когда российские войска скапливаются на границе. Думают ли эти люди о чем-то, кроме себя. Или Зеленский и Ермак сошли с ума?" Они преследуют крупнейшего иностранного инвестора Arcelor-Mittal и бывшего президента Порошенко за глупости в это критическое время. Лучше будьте серьезны с тысячами российских танков на вашей границе! Берегите Украину!", – призвал Аслунд.