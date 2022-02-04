Зеленский и Ермак не видели видео ДТП с участием нардепа Трухина, - ОП

Об этом в Офисе президента сообщили по запросу УП.



"Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не ознакомились с записью. Об указанном производстве никто не докладывал, ведь президенту Украины и руководителю Офиса президента не докладывают о ДТП, в которых, к счастью, обошлось без погибших", - заявили в ОП.



В Офисе президента добавили, что Зеленский и Ермак не общались с Трухиным по поводу ДТП и тот не приходил в приемную Офиса президента после 23 августа.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР .

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.

1 февраля 2022 года журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии. На это глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение .

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

3 февраля на Днепропетровщине депутаты от "ЕС" инициировали отзыв нардепа-"слуги" Трухина, пытавшегося подкупить патрульного на месте ДТП.



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