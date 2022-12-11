Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение "зернового коридора"

Об этом он сообщил в telegram .

"Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain From Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение "зернового коридора", – отметил Зеленский в сообщении. .

9 декабря посла США Бриджит Бринк заявила, что Соединенные Штаты Америки и страны G7 поддерживают формулу мира, представленную президентом Украины Зеленским, и подчеркнула, что этот план мог бы стать потенциальным решением войны с РФ.

Ранее, 9 декабря, Зеленский обсудил с премьером Великобритании сотрудничество в обороне и энергетическую ситуацию в Украине.

11 декабря Зеленский провел разговор с Макроном накануне онлайн-саммита G7.

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