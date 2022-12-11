Зеленский и Эрдоган обсудили возможное расширение "зернового коридора"
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом возможное расширение "зернового коридора"
Об этом он сообщил в telegram .
"Продолжил диалог с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Поблагодарил за приют для украинских детей и за сотни генераторов для наших городов. Отметил поддержку Турцией украинской инициативы Grain From Ukraine. Также обсудили дальнейшую работу и возможное расширение "зернового коридора", – отметил Зеленский в сообщении. .
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