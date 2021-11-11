Зеленский и его партия продолжают падение, - соцопрос "Рейтинга"

По результатам опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, за Владимира Зеленского проголосовали бы 21,8% тех, кто определился и придет голосовать. Поддержка действующего президента уменьшилась по сравнению с результатами опроса, проведенного "Рейтингом" в течение 21-23 октября 2021 года, тогда голосовать за Зеленского были готовы 25,1%.



За пятого президента Украины, лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко на президентских выборах готовы голосовать 14,5% респондентов.

11,0% опрошенных готовы поддержать Юрия Бойко, 10,8% – Юлию Тимошенко, 8,8% – Дмитрия Разумкова, 6,4% – Евгения Мураева, 6,2% – Игоря Смешко, 5,7% – Владимира Гройсмана, 4,0% – Олега Ляшко, 2,6% – Андрея Садового, 2,4% – Олега Тягнибока, 1,7% – Владимира Кличко.



Кроме того, просел и рейтинг президентской партии "Слуга Народа". Если в октябре за эту политическую силу готовы были голосовать 20,4% украинцев, то уже в ноябре поддержать "Слугу народа" готовы 17,3%.



Согласно опросу две трети избирателей недовольны деятельностью президента Зеленского (65%), 33% - удовлетворены. Деятельностью Офиса президента не удовлетворены 72%. Работой премьер-министра Шмыгаля недовольны 68%.



Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,5. Сроки проведения: 4-9 ноября 2021 года