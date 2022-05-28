Об этом сообщил Владимир Зеленский.

В частности, в разговоре с премьером Великобритании также шла речь об усилении оборонной поддержки, поставках топлива в Украину и разблокировании портов.

"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину", - рассказал президент.

Кроме того, Зеленский подчеркнул, что необходимо совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты для транспортировки зерна.

Напомним, ЕС планирует военно-морскую миссию для сопровождения украинского зерна . О создании миссии будут говорить на саммите ЕС, который начнется в Брюсселе 29 мая.

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