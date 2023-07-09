Об этом сообщает корреспондентка Общественного.

Известно, что президенты посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. Их визит заранее не анонсировали. Встреча проходит на фоне памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.

"Вместе чествуем всех невинно убиенных волынян! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее" – говорится в сообщении Канцелярии президента Польши.

Фото: twitter/prezydentp

На мессу также прибыли митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав и глава Украинской греко-католической церкви.