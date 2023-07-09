Зеленский и Дуда встретились в Луцке: детали
В воскресенье, 9 июля, президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда встретились в Луцке
Об этом сообщает корреспондентка Общественного.
Известно, что президенты посетили Кафедральный костел святых Петра и Павла. Их визит заранее не анонсировали. Встреча проходит на фоне памяти жертв Второй мировой войны и 80-й годовщины Волынской трагедии.
"Вместе чествуем всех невинно убиенных волынян! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее" – говорится в сообщении Канцелярии президента Польши.
Фото: twitter/prezydentp
На мессу также прибыли митрополит Православной церкви Украины Эпифаний, митрополит Луцкий и Волынский Михаил, Блаженнейший Святослав и глава Украинской греко-католической церкви.
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