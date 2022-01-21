Зеленский и Дуда обсудили вопросы безопасности и договорились о создании специального канала связи

Об этом сообщает RMF24 .



"Перед лицом угрозы Украина может рассчитывать на поддержку Польши", - заявил глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох.



Кроме того, стороны договорились о создании специального канала связи для обоих президентов.



Стороны подчеркнули, что Россия должна осознавать очень высокую цену, которую она понесет в случае малейшей агрессии против Украины.



"Во-первых, это будет цена в виде санкций, во-вторых, это будет цена в виде причинения жертв также на ее стороне. Не обязательно российское общественное мнение, которое против войны, как мы прекрасно знаем, будет готово пойти такие жертвы ", – подчеркнул Кумох.



Также президенты Украины и Польши обсудили вопросы "Северного потока-2".



"Это проект, который сильно влияет на всех нас и поражает энергетическую безопасность Европы, и это проект, находящий ни одного серьезного защитника в Польше. Точно так же в Украине", - сказал Кумох.



Стороны также договорились, что в ближайшие максимум три недели пройдут две рабочие встречи для решения текущих проблем – в том числе и транспортных. Речь идет, как добавил Кумох, об урегулировании "трудных дел" в польско-украинских отношениях.



"Польша исключает концепцию сфер влияния и поддерживает полную евроатлантическую интеграцию Украины. Благодарю за этот ценный визит и конструктивную консультацию", - написал Анджей Дуда в Twitter.

В Женеве состоялись переговоры Блинкена и Сергея Лаврова, где госсекретарь США пообещал России скорый, жесткий и единственный ответ со стороны Запада в случае вторжения в Украину.