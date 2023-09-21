Зеленский и Байден проводят встречу в Белом доме
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 21 сентября, встретился с главой Белого дома Джо Байденом в Вашингтоне
Об этом сообщает CNN .
Ожидается, что во время встречи Байден объявит новый пакет военной помощи Украине на сумму $325 млн.
По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Вашингтон пока решил не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS, о которых просил Киев. Вместо этого ВСУ получат больше кассетных боеприпасов.
- Владимир Зеленский 18 сентября начал визит в США. Он, в частности, принял участие в работе 78-й сессии Генассамблеи ООН, выступил в Совете Безопасности и провел в Нью-Йорке переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Также Зеленский встретился с президентом Бразилии.
- Кроме того, в Нью-Йорке Зеленский получил премию Atlantic Council Global Citizen Awards - ею отмечают выдающихся людей, вносящих вклад в улучшение мира.
- 21 сентября, во время встречи с американскими конгрессменами в Капитолии, Владимир Зеленский призвал их одобрить дополнительное финансирование помощи для Украины.
- Кроме этого, в четверг Владимир Зеленский встретился в Вашингтоне с главой Пентагона Ллойдом Остином.
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