Зеленский и Байден проводят встречу в Белом доме

Об этом сообщает CNN .

Ожидается, что во время встречи Байден объявит новый пакет военной помощи Украине на сумму $325 млн.

По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, Вашингтон пока решил не предоставлять дальнобойные ракеты ATACMS, о которых просил Киев. Вместо этого ВСУ получат больше кассетных боеприпасов.