Фото встречи опубликовал президент Украины в Telegram.

На встрече американский президент объявил новый пакет военной помощи Украины на $375 млн.

"Соединенные Штаты продолжают делать все возможное, чтобы укрепить способность Украины защищаться", – сказал Байден.

Байден добавил, что новые санкции против РФ обеспечат давление на Путина, чтобы привлечь его сторонников к ответственности.

Он выразил поддержку справедливого мира в Украине и заявил, что территориальная целостность и суверенитет страны не подлежат обсуждению.

"Того, чего вы достигли, есть вопросы всего мира, и мы в восторге от того, что вы сделали до сих пор. Вместе со всей G7 мы за Украину, и я обещаю, что мы никуда не уйдем", - сказал Байден.

В Пентагоне сообщили , что в пакет помощи входит: