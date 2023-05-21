Зеленский и Байден провели встречу на G7, президент США объявил новый пакет военной помощи Украине
В японской Хиросиме на саммите Большой семерки президент Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом
Фото встречи опубликовал президент Украины в Telegram.
На встрече американский президент объявил новый пакет военной помощи Украины на $375 млн.
"Соединенные Штаты продолжают делать все возможное, чтобы укрепить способность Украины защищаться", – сказал Байден.
Байден добавил, что новые санкции против РФ обеспечат давление на Путина, чтобы привлечь его сторонников к ответственности.
Он выразил поддержку справедливого мира в Украине и заявил, что территориальная целостность и суверенитет страны не подлежат обсуждению.
В Пентагоне сообщили , что в пакет помощи входит:
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды;
- противотанковые управляемые ракеты TOW;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- мостовые системы;
- бронированные медицинские машины;
- грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники;
- тепловизионные системы;
- запчасти и другое полевое оборудование.
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