Зеленский и Байден проведут телефонный разговор 27 января: затронут вопросы безопасности и оборонного взаимодействия
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что в четверг, 27 января, вечером пройдет телефонный разговор президента Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена
Об этом Никифоров написал в Facebook.
"Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером", - написал пресс-секретарь.
Никифоров отметил, что предположительно лидеры обсудят вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы. Однако перечень тем, по его словам, не исчерпывающий.
"Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил Никифоров.
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