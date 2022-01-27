Зеленский и Байден проведут телефонный разговор 27 января: затронут вопросы безопасности и оборонного взаимодействия

Об этом Никифоров написал в Facebook.



"Сегодня на вечер запланирован телефонный разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена. Он будет логичным продолжением тесного сотрудничества, согласованием действий и подтверждением поддержки Украины ее надежным партнером", - написал пресс-секретарь.



Никифоров отметил, что предположительно лидеры обсудят вопросы мирного процесса, безопасности, в частности энергетического, оборонного взаимодействия, макрофинансовой поддержки и антиолигархической реформы. Однако перечень тем, по его словам, не исчерпывающий.



"Это будет второй разговор президентов в январе и третий за два месяца. О результатах мы сообщим на сайте и в социальных сетях", - добавил Никифоров.

Напомним, 2 января 2022 года Байден и Зеленский провели переговоры, США заявили, что с союзниками ответят на вторжение РФ в Украину.