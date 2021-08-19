Зеленский и Байден перенесли встречу на 31 августа, - Кулеба

Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



"Встреча Байдена и Зеленского состоится 31 августа", - сообщил он.

Кулеба отметил, что формат переговоров будет расширен и и включает встречу с глазу на глаз.



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По словам министра, Зеленский поедет в Вашингтон и Калифорнию для того, "чтобы создать новые возможности для привлечения американских инвестиций в украинскую экономику".