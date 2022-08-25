Об этом написал в Телеграме глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По словам Ермака, США продолжают поддерживать Украину в борьбе за свободу в противостоянии с Россией.

Глава Офиса президента сообщил также, что Владимир Зеленский поблагодарил собеседника за непреклонную поддержку украинского народа – безопасностную и финансовую – со стороны США.

Лидеры государств обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления.

Благодарим наших союзников за поддержку. Победим", - написал Андрей Ермак.

Сообщение о телефонном разговоре появилось и в Twitter Владимира Зеленского.

"Поблагодарил США за непоколебимую поддержку украинского народа - безопасностную и финансовую. Мы обсудили дальнейшие шаги Украины на пути к победе над агрессором и важность привлечения России к ответственности за военные преступления", - написал глава государства.

24 августа Зеленский призвал расследовать российское военное преступление в Оленовке и чтоб миссия ООН проверила условия содержания военнопленных.

В тот же день Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине почти на $3 млрд.

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