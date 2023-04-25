Зеленский обнародовал второй план ужесточения санкций против РФ. Первый выполнен на 70%

Об этом рассказал в вечернем обращении Владимир Зеленский.

"Первый такой санкционный план был выполнен более чем на 70%. Поэтому сейчас представлено, по каким направлениям можно еще усилить санкционное давление и как дать миру больше стабильности из-за полного исключения из глобальных отношений всех деструктивных российских субъектов, всех работающих на войну.Этот санкционный документ будет на столах у всех ключевых лидеров мира – как политических, так и общественных, бизнесовых.Санкции против российского нефтегазового сектора, против атомной отрасли, против абсолютно каждого, кто помогает России обходить уже примененные ограничения. ", – подчеркнул Зеленский.

Президент рассказал, что также провел очередное заседание Ставки:

"Командующие, Главком, разведка, Министерство обороны. Доклады по боевым действиям на фронте сейчас, нашим возможностям активно двигаться, комплектации новых подразделений. Отдельно поговорили сегодня о "Рамштайне" и дальнейшей коммуникации с нашими партнерами".

25 апреля состоялось и совещание по экономическому восстановлению Украины и новым мировым стандартам безопасности:

"Шмигаль, Свириденко, Шурма, Кубраков, Федоров – наша команда по восстановлению. Представили экономическую стратегию сегодняшнего и послевоенного периода. Уже понятно, что результатом нашей победы станет возможность Украины быть реальным поставщиком безопасности для всех наших партнеров, для всех в мире ценящих международный порядок, основанный на правилах: новые стандарты безопасности, которые мы воплотим в нашей жизни: в нашей инфраструктуре, энергетике, логистике и связи, в социальной и образовательной сферах, в нашем производстве – все это можно будет масштабировать в других частях мира. Также – украинские системы защиты, наше оружие, наш опыт наших людей, приобретенный в противостоянии российскому террору. Все это будет работать на глобальный мир, на то, чтобы никто в мире и никогда не повторил российских преступлений".