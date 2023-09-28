Зеленский говорил о ракетах TAURUS лично с Шольцом, а передача ATACMS Украине – только вопрос времени, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что предоставление Украине ракет дальнего радиуса действия обсуждали во время встречи президент Владимир Зеленский, глава США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц на прошлой неделе
Об этом Кулеба рассказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .
"Тема TAURUS была на встрече президента Зеленского с канцлером ФРГ Шольцом, а тема ATACMS была на встрече с президентом США Байденом. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак работает с Джейком Салливаном, я работаю в соответствии с Энтони Блинкеном для того, чтобы как можно скорее этот вопрос был решен. И я убежден, что поставки в Украину ракет ATACMS – это вопрос времени", – заявил глава МИД.
Кулеба подчеркнул, что так же раньше Украина решала задачи по другим типам оружия.
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Министр указал на два ключевых аспекта в вопросе военной помощи: первый – это стабильность поставок тех видов оружия, которые были уже открыты для передачи с начала российской агрессии. Второй аспект касается "закрытых" позиций, к которым в настоящее время относятся дальнобойные ракеты ATACMS из США и TAURUS из Германии.
"Что касается стабильности. Есть первый блок, и здесь из разговора президента с министром обороны США Остином ясно видно, что в США продолжают планирование и прилагают все усилия для того, чтобы обещанное нам оружие, амуниция и снаряды в необходимом количестве поставлялись стабильно и быстро. Но есть второй блок, который Украина начала, - это собственно совместное производство оружия", - сказал Кулеба и добавил, что вопрос еще будут рассматривать через несколько дней на Форуме оборонных индустрий в Киеве.
- 15 сентября министр обороны Германии Борис Писториус пообещал решение о предоставлении Украине ракет Taurus за неделю-две и объяснил, почему правительство требует больше времени на размышления
- В ходе переговоров президент США Джо Байден заверил Владимира Зеленского, что Украина получит небольшое количество ракет ATACMS.
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