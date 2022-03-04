Зеленский: города Украины не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации - РФ уничтожает людей и жилые кварталы

Города Украины не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации, – заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинские города не видели такой бесчеловечности, такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Харьков, Мариуполь целенаправленно уничтожают. Уничтожают гражданскую инфраструктуру, уничтожают людей, уничтожают жилые кварталы", - сказал Зеленский.

"Только за вчерашний день российские бомбы убили 47 человек. Мирных людей. Харьков, просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия уничтожает! Харьков уничтожает! Как это случилось?!" - подчеркнул Президент.

"Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такова реальность, когда приходит "братская" россия", - отметил Зеленский в обращении.

Напомним, Владимир Зеленский также заявил, что требуется немедленное ужесточение санкций против государства-ядерного террориста и закрытие неба над Украиной, чтобы РФ не била по атомным объектам.

Напомним, Чернигов обстреливали российские "Грады". Попали в жилую застройку. По предварительным данным, погибли 47 человек.

Под Черниговом украинцы захватили тяжелую систему вооружения ТОС-1А Солнцепек.

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