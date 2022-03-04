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Зеленский: города Украины не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации - РФ уничтожает людей и жилые кварталы

4 мартa, 2022 пятница
11:29
Новости

РФ целенаправленно уничтожает украинские города

Города Украины не видели такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации, – заявил в своем обращении Президент Украины Владимир Зеленский.

"Украинские города не видели такой бесчеловечности, такой бесчеловечной жестокости со времен нацистской оккупации. Чернигов, Ахтырка, Харьков, Мариуполь целенаправленно уничтожают. Уничтожают гражданскую инфраструктуру, уничтожают людей, уничтожают жилые кварталы", - сказал Зеленский.

"Только за вчерашний день российские бомбы убили 47 человек. Мирных людей. Харьков, просто уничтожают Харьков реактивной артиллерией и авиаударами. Россия уничтожает! Харьков уничтожает! Как это случилось?!" - подчеркнул Президент.

"Сегодня утром в Житомире ракета ударила по зданию школы. По детям. Такова реальность, когда приходит "братская" россия", - отметил Зеленский в обращении.

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2022, пятница
4 мартa
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