Зеленский: Фронт, оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс – это первый приоритет
Зеленский провел совещание с военными и разведкой, на котором обсудили оборону Украины, в частности, битвы за Бахмут и в целом Донбасс, а также другие вопросы
Об этом президент Украины рассказал в вечернем обращении 8 марта
"Провел совещание с военными, разведкой. Фронт, наша оборона, битва за Бахмут и весь Донбасс. Это первый приоритет. Делаем все для того, чтобы наши тактические шаги сработали на стратегическую задачу – на успех Украины в битве за всю временно оккупированную территорию нашего государства ", – сказал он.
Владимир Зеленский добавил, что каждый день на всех уровнях в Украине "должен быть полезным для нашей обороны". Он поблагодарил всех воинов, которые борются на передовой за Украину и своих собратьев, защищают позиции, отбивают штурмы, а также тех, кто им помогает.
"Очень важно, что фронт – это не какая-то линия на карте, это – люди, это стойкость, это готовность драться, это опора друг для друга, это помощь друг другу. И это помощь всего нашего народа тем, кто сейчас в бою. Помощь от всех, кто обеспечивает логистику для фронта и для бойцов. От всех, кто волонтерит для наших героических боевых бригад и других подразделений сил обороны. От всех, кто работает и платит налоги, чтобы Украина могла выстоять", - подчеркнул он.
- Владимир Зеленский в своем обращении также прокомментировал продолжающиеся в Грузии акции протеста и пожелал этой стране демократического успеха
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