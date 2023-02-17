Джомолунгма – самая высокая вершина мира и мы еще в школе зазубривали ее высоту – 8848 метров.

Как правило, о горе говорят: Джомолунгма или Эверест.

Я когда-то писал в школе эссе о полковнике Эвересте и долго изучал его биографию.

Он был начальником геодезической службы Британии в Индии в 19 веке.

И вот когда его подчиненные доказали, что Пик XV в Гималаях является самой высокой вершиной мира, они назвали его именем своего шефа.

Надеюсь, в премии им не отказали.

Так полковник стал горой.

Первым к вершине Эвереста добрался альпинист Эдмунд Хиллари, который этим увековечил свое имя. И королева сделала его рыцарем.

И никто не знает, что когда Эд Хиллари поднимался с флагом на пик, рюкзак со снаряжением тянул неизвестный никому шерп.

И все восхождения на вершины до сих пор совершают (и прославляют себя) мужественные и несгибаемые альпинисты.

А приборы, спорягу и хавчики тянут на себе шерпы.

Так и в политике.

Сегодня ежегодный форум безопасности в Мюнхене. Там было много выступлений. И об Украине говорили больше всего.

Очень удачным было выступление Зеленского.

Очень уж.

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Хочу напомнить: шерпами у Зеленского Залужного и ВСУ. Все гражданское общество Украины. Народ надрывается, чтобы Зеленский мог быть на "ты" с Шольцем и Макроном. И я тревожусь: понимает ли Владимир Александрович роль шерпов в истории?

Спичрайтеры у Владимира Александровича – обзавидуешься. Но главное в его выступлении было: "Спасибо, Олаф. Спасибо, Эммануэль".

Зеленский дал всем понять, что он на" ты" с лидерами двух самых могущественных стран Европы.

Если он еще будет говорить впоследствии: "Как дела, Риши?", "Где авианосцы, Джо?", — это шах и мат России.

А если он еще когда-нибудь скажет: "Заткни этому отморозку хлебало, Си!", — мир станет точно другим.

Все сейчас радуются мощи нашего президента. Вот это влияние, вот это хватка. Величайший.

Я тоже радуюсь сейчас за нашего президента.

Но хочу напомнить: шерпами у Зеленского — Залужный и ВСУ.

Все гражданское общество Украины.

Народ надрывается, чтобы Зеленский мог быть на "ты" с Шольцем и Макроном.

И я тревожусь: понимает ли Владимир Александрович роль шерпов в истории?

И помните: первым на Эверест взошел шерп Тенцинг Норгей.

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Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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