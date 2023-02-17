Зеленский, форум безопасности в Мюнхене и шерпы
Я радуюсь сейчас за нашего президента. Но хочу напомнить: шерпами у Зеленского — Залужный и ВСУ. Все гражданское общество Украины
Джомолунгма – самая высокая вершина мира и мы еще в школе зазубривали ее высоту – 8848 метров.
Как правило, о горе говорят: Джомолунгма или Эверест.
Я когда-то писал в школе эссе о полковнике Эвересте и долго изучал его биографию.
Он был начальником геодезической службы Британии в Индии в 19 веке.
И вот когда его подчиненные доказали, что Пик XV в Гималаях является самой высокой вершиной мира, они назвали его именем своего шефа.
Надеюсь, в премии им не отказали.
Так полковник стал горой.
Первым к вершине Эвереста добрался альпинист Эдмунд Хиллари, который этим увековечил свое имя. И королева сделала его рыцарем.
И никто не знает, что когда Эд Хиллари поднимался с флагом на пик, рюкзак со снаряжением тянул неизвестный никому шерп.
И все восхождения на вершины до сих пор совершают (и прославляют себя) мужественные и несгибаемые альпинисты.
А приборы, спорягу и хавчики тянут на себе шерпы.
Так и в политике.
Сегодня ежегодный форум безопасности в Мюнхене. Там было много выступлений. И об Украине говорили больше всего.
Очень удачным было выступление Зеленского.
Очень уж.
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Хочу напомнить: шерпами у Зеленского Залужного и ВСУ. Все гражданское общество Украины. Народ надрывается, чтобы Зеленский мог быть на "ты" с Шольцем и Макроном. И я тревожусь: понимает ли Владимир Александрович роль шерпов в истории?
Спичрайтеры у Владимира Александровича – обзавидуешься. Но главное в его выступлении было: "Спасибо, Олаф. Спасибо, Эммануэль".
Зеленский дал всем понять, что он на" ты" с лидерами двух самых могущественных стран Европы.
Если он еще будет говорить впоследствии: "Как дела, Риши?", "Где авианосцы, Джо?", — это шах и мат России.
А если он еще когда-нибудь скажет: "Заткни этому отморозку хлебало, Си!", — мир станет точно другим.
Все сейчас радуются мощи нашего президента. Вот это влияние, вот это хватка. Величайший.
Я тоже радуюсь сейчас за нашего президента.
Но хочу напомнить: шерпами у Зеленского — Залужный и ВСУ.
Все гражданское общество Украины.
Народ надрывается, чтобы Зеленский мог быть на "ты" с Шольцем и Макроном.
И я тревожусь: понимает ли Владимир Александрович роль шерпов в истории?
И помните: первым на Эверест взошел шерп Тенцинг Норгей.
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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