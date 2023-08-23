Зеленский: Флаг - наша сила, источник воли и уверенность в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должен по праву
В День Государственного Флага Украины 23 августа президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия флага, подписанного военными ВСУ
Об этом он написал в телеграмме.
Во время церемонии Зеленский произнес речь.
"Ежегодно 23 августа мы отмечаем День Государственного Флага Украины. Каждый год мы отдаем должное украинской святыне. Это наш символ, это наш оберег, это наш сине-желтый флаг. Наш флаг - это наша гордость", - сказал он.
Президент добавил, что флаг - это уверенность Украины в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должен быть по праву, на всей нашей суверенной территории.
"Непреклонная вера в это внутри каждого и каждого из нас. Наш флаг - это наша сила, источник воли, несокрушимости духа для всех, для всех воинов, которые с этим флагом на броне и под сердцем идут в бой, борются за каждый метр нашей земли , идут вперед и дойдут до нашей победы. Наш флаг – это наша память. Это уважение ко всем нашим героям разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свои жизни за Украину и украинцев. Всегда будем помнить их, наших героев" , – отметил также президент.
Зеленский призвал всех почтить погибших защитников Украины минутой молчания.
По словам Зеленского, флаг, который подняли в Киеве, был на позициях украинских бойцов от Чернигова до Одессы, в разных боевых бригадах и подразделениях, а также в госпиталях, где лечат наших раненых, и в руках волонтеров.
"Этот флаг всегда будет беречь упоминание многих украинцев и украинок. Но он будет непременно пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов", - сказал Зеленский.
По его словам, после церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее.
"И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина", - подчеркнул президент.
- Кроме того, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в среду, 23 августа, поздравили украинцев с Днем Государственного Флага.
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