Зеленский: Флаг - наша сила, источник воли и уверенность в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должен по праву

Об этом он написал в телеграмме.

Во время церемонии Зеленский произнес речь.

"Ежегодно 23 августа мы отмечаем День Государственного Флага Украины. Каждый год мы отдаем должное украинской святыне. Это наш символ, это наш оберег, это наш сине-желтый флаг. Наш флаг - это наша гордость", - сказал он.

Президент добавил, что флаг - это уверенность Украины в том, что он обязательно будет развеваться повсюду, где должен быть по праву, на всей нашей суверенной территории.

"Непреклонная вера в это внутри каждого и каждого из нас. Наш флаг - это наша сила, источник воли, несокрушимости духа для всех, для всех воинов, которые с этим флагом на броне и под сердцем идут в бой, борются за каждый метр нашей земли , идут вперед и дойдут до нашей победы. Наш флаг – это наша память. Это уважение ко всем нашим героям разных времен, которые защищали нашу землю и отдали свои жизни за Украину и украинцев. Всегда будем помнить их, наших героев" , – отметил также президент.

Зеленский призвал всех почтить погибших защитников Украины минутой молчания.

По словам Зеленского, флаг, который подняли в Киеве, был на позициях украинских бойцов от Чернигова до Одессы, в разных боевых бригадах и подразделениях, а также в госпиталях, где лечат наших раненых, и в руках волонтеров.

"Этот флаг всегда будет беречь упоминание многих украинцев и украинок. Но он будет непременно пополняться и обогащаться новыми подписями наших воинов", - сказал Зеленский.

По его словам, после церемонии каждый желающий сможет увидеть его в Национальном музее.

"И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина", - подчеркнул президент.