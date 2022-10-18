Зеленский: Факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства
Десятилетиями россияне тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран за дронами и ракетами
Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Он отметил, что сегодня продолжилось сражение за нормальную жизнь для украинцев.
"Часть российских дронов и ракет удалось сбить", – сказал Зеленский.
Президент поблагодарил за это наших зенитчиков, Воздушные силы.
"В частности, спасибо 138-й Днепровской зенитной ракетной бригаде за сбитие четырех "калибров" и Херсонской зенитной ракетной бригаде за сбитие российского штурмовика Су-25. Спасибо и всем партнерам, которые помогают нам с противовоздушной и противоракетной обороной", - отметил Зеленський.
Кроме этого, президент подчеркнул, что "сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства".
"Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон в Тегеран, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет. Но сейчас на тактическом уровне у террористов еще могут возникать определенные надежды, какие-то там расчеты. Все это развалится, как и предварительные их расчеты", - заверил Зеленский.
- Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал президенту Украины Владимиру Зеленскому предложение о расторжении дипломатических отношений с Ираном.
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