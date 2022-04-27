Зеленский: Еврокомиссия согласовала убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт
Президент Украины Владимир Залесский анонсировал, что готовится важное решение Евросоюза о помощи украинской экономике
Об этом он сообщил в своем видеообращении.
"Европейской комиссией согласовано убрать на год все пошлины и квоты на украинский экспорт, а также приостановить действие антидемпинговых тарифов. Обсудил сегодня детали этого предложения с президентом Урсулой фон дер Ляен. Благодарен ей лично и всем нашим европейским друзьям за этот шаг. Именно сейчас это даст. нам можно сохранить по максимуму экономическую активность в Украине, наше национальное производство", - сказал Зеленский.
- Напомним, ранее сообщалось, что для поддержки экономики Еврокомиссия предлагает на год отменить все пошлины для украинских товаров.
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