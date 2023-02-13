Зеленский: есть поддержка европейских институций и лидеров относительно начала в этом году переговоров о вступлении Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский заявил о "четкой поддержке" европейскими институтами и лидерами начала в 2023 году переговоров о вступлении Украины в ЕС
Об этом Зеленский сказал в видеообращении.
"Очень важно – имеем четкую поддержку со стороны европейских институций и европейских лидеров нашей цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры по членству Украины в ЕС. Сейчас больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью. Когда, наконец, реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций. Десятилетиями Украина и Евросоюз шли к этому", - сказал Зеленский.
Президент также подчеркнул, что все его встречи с европейскими лидерами во время визита в Брюссель были содержательными.
"Визит в Брюссель стал таким, какого еще не было в истории наших отношений с Евросоюзом. Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации. С каждым лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора. Я благодарю за это всех наших партнеров", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент назвал задачей украинской дипломатии налаживание связей и в других регионах планеты.
"У украинской дипломатии есть четкая задача – выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными для всех тех государств и народов, с которыми мы пока не имеем стабильных связей. Это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки", - сказал Зеленский.
- Ранее Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС через два года, а в НАТО – после победы в войне с Россией.
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