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Зеленский: есть поддержка европейских институций и лидеров относительно начала в этом году переговоров о вступлении Украины в ЕС

13 февраля, 2023 понедельник
23:12
Общество

Президент Владимир Зеленский заявил о "четкой поддержке" европейскими институтами и лидерами начала в 2023 году переговоров о вступлении Украины в ЕС

Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"Очень важно – имеем четкую поддержку со стороны европейских институций и европейских лидеров нашей цели подготовиться и уже в этом году начать переговоры по членству Украины в ЕС. Сейчас больше, чем когда-либо, чувствуется, что европейские цели Украины становятся реальностью. Когда, наконец, реальных достижений ощутимо больше, чем политических деклараций. Десятилетиями Украина и Евросоюз шли к этому", - сказал Зеленский.

Президент также подчеркнул, что все его встречи с европейскими лидерами во время визита в Брюссель были содержательными.

"Визит в Брюссель стал таким, какого еще не было в истории наших отношений с Евросоюзом. Впервые – такое внимание к Украине, впервые – встреча сразу со всеми лидерами Европы и плюс еще серия разговоров с европейскими лидерами – максимально динамичных, содержательных и лишенных лишней политизации. С каждым лидером мы проговорили сугубо те вещи, которые важны для наших отношений и для европейского сообщества в целом. Не было ни одного пустого разговора. Я благодарю за это всех наших партнеров", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент назвал задачей украинской дипломатии налаживание связей и в других регионах планеты.

"У украинской дипломатии есть четкая задача – выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными для всех тех государств и народов, с которыми мы пока не имеем стабильных связей. Это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки", - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский
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