Об этом Зеленский сказал в видеообращении.

"С начала года прошло всего два дня, а количество сбитых иранских дронов над Украиной уже больше 80. И в ближайшее время это количество может возрасти. Потому что в эти недели ночи могут быть довольно неспокойными. У нас есть информация, что Россия планирует длительную атаку "Шахедами". Ее ставка может быть на истощение. На истощение наших людей, нашей ПВО, нашей энергетики. Но мы должны сделать и сделаем все, чтобы и эта цель террористов потерпела провал, как и все остальные", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что успешная работа ВСУ разрушает, в том числе, пропаганду путинского режима об "успешной спецоперации".

"Российскому режиму нужны мобилизационные эмоции. Что-то такое, что они хотят демонстрировать своей стране, чтобы лгать дальше, что все у них якобы идет "по плану". Наша же задача - каждый день давать Украине успехи, достижения, пусть небольшие, но победы над террористами и террором. Каждый сбитый дрон, каждая сбитая ракета, каждые сутки с электричеством для наших людей и минимальные графики отключений – это именно такие победы… И каждый шаг вперед наших военных на фронте, каждая сохранившаяся позиция – это такие успехи, которые имеют сейчас стратегическое значение. Мы должны повысить максимально для государства-террориста цену новой мобилизации и войны в целом. Я благодарю каждого нашего воина, который это обеспечивает! Спасибо всем, кто стоит под Бахмутом! Спасибо всем, кто несмотря ни на что держит позиции на Соледарском и других направлениях! Спасибо за Луганщину, спасибо за Юг! Как бы ни было сложно сейчас, это надо выдержать. Чтобы в конце этой зимы было легче", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал об общении с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по поводу финансовой поддержки Украины и совместного саммита.

"Говорил сегодня с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен. Рад, что первый международный разговор в новом году состоялся именно с главой Еврокомиссии.

Одинаково понимаем вызовы этой зимы, в этом году для Украины и всей Европы. Обсудили финансовую поддержку нашего государства – уже в январе ожидаем первый транш макрофина, как и было договорено в прошлом году. Это очень важно именно сейчас, когда Россия пытается собрать новые силы для агрессии. Обсудили также подготовку саммита Украина – ЕС, который состоится в начале февраля. Считаю, что уже на этом саммите сможем определить ключевые новые шаги на этот год для нашей общей устойчивости, для нашей общей победы", - сказал Зеленский.

Также президент сообщил о совещании с членами СНБО, правительства, парламента и ОП по вопросам "внутренней трансформации" Украины.

"Сегодня же провел специальное подготовительное совещание с членами СНБО и представителями Кабмина, Верховной Рады и Офиса по поводу глобальных тенденций для Украины в этом году и на перспективу. Поручил наработать проекты решений СНБО, чтобы внутренняя трансформация нашего государства продолжалась и чтобы при любых внешних условиях мы обеспечивали Украине безопасность и лидерство", – сказал Зеленский.

В новогоднюю ночь ВСУ уничтожили 45 беспилотников "Шахед", запущенных Россией по Украине.

В ночь на 2 января украинские военные сбили 39 российских "шахедов", два беспилотника оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и управляемую авиационную ракету Х-59.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb