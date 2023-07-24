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Зеленский: есть договоренность с Еврокомиссией о предельном сроке ограничений на ввоз зерна из Украины

24 июля, 2023 понедельник
23:47
Экономика

Президент Владимир Зеленский заявил о договоренности с Еврокомиссией о том, что ограничения импорта Евросоюзом агропродукции из Украины не будут продолжаться после 15 сентября

Об этом Зеленский сказал в вечернем видеообращении.

"Провел большое совещание с чиновниками, с нашими международниками по экспорту украинской аграрной продукции через территорию европейских стран. Есть очень важная договоренность с Еврокомиссией по поводу 15 сентября – это крайняя дата существования ограничений для нашего зернового экспорта, и мы верим, что европейская сторона выполнит обязательства относительно этой даты, когда временные ограничения прекратят действовать", - сказал Зеленский.

Продолжение таких ограничений президент Украины назвал недопустимым.

"Совершенно недопустимо и откровенно не европейское любое продление ограничений. Европа имеет институциональную способность действовать более рационально, чем закрывать ту или иную границу для того или иного товара. Мы очень активно работаем со всеми, чтобы найти такое решение, которое будет соответствовать духу нашей Европы", - сказал Зеленский.

Что известно о запрете на импорт агропродукции из Украины

2 февраля польские фермеры начали блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Польских аграриев возмутило обрушение цены на их продукцию, которое они связывали с ввозом украинского зерна в Польшу. Фермеры утверждали, что украинское зерно должно транспортироваться по территории Польши только в порты, однако оно попадало на польский рынок. 16 и 17 февраля польские аграрии возобновили протесты на границе с Украиной.

7 апреля стало известно, что Украина согласилась прекратить экспорт зерна в Польшу, а 15 апреля Польша утвердила запрет на ввоз украинского зерна и других пищевых продуктов.

В апреле Болгария, Словакия и Венгрия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции из Украины.

29 апреля Еврокомиссия договорилась с Болгарией, Венгрией, Польшей, Румынией и Словакией о транзите произведенного в Украине продовольствия по их территории.

12 мая Польша, Болгария, Румыния, Словакия и Венгрия призвали Еврокомиссию продлить эмбарго на агропродукцию из Украины до конца года.

В конце мая стало известно, что четыре страны ЕС будут настаивать на продлении ограничений на ввоз зерна из Украины до октября. В то же время Венгрия хочет продления ограничений до 2024 года.

19 июля польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша и еще 4 страны ЕС не будут открывать границу с Украиной для зерновых продуктов после 15 сентября, когда истечет срок моратория Еврокомиссии на ввоз украинского зерна.

Новости
Еврокомиссия
Владимир Зеленский
зерно
экспорт зерна
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