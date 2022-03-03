Зеленский: "Если мы их не остановим, дальше будет война в Латвии, Литве, Эстонии"
Общаясь с иностранными журналистами, Президент Украины Владимир Зеленский выразил убеждение, что Владимир Путин будет воевать, пока не дойдет до Берлина, поэтому весь мир должен помочь его остановить
"Если Украина не остановит все это и если весь мир не объединится вокруг решимости Украины, то дальше, если не дай Бог нас не станет, после Украины будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша и так они будут идти вплоть до Берлинской стены. Поверьте мне, мир должен показывать свою прочность", – сказал Владимир Зеленский, отвечая на один из вопросов, сообщает "Еспресо.TV".
Читайте также: "Какое количество должно взорваться? Сколько нужно рук, ног, голов, чтобы достучаться?": Зеленский призвал членов НАТО закрыть небо над Украиной
Также Президент поблагодарил страны, которые сейчас нас поддерживают и передают оружие.
"Однако я считаю, что это слишком поздно, потому что мы отдали этот термин, когда говорили и просили, а этот термин стоит тысячи жизней украинцев. Вот такая она цена", – добавил Зеленский.
- Напомним , Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров: только не на 30 метров, как с Макроном и Шольцем – я же сосед
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 30.13
-
EUR
Покупка 32.79Продажа 33.48
- Актуальное
- Важное