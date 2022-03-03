"Если Украина не остановит все это и если весь мир не объединится вокруг решимости Украины, то дальше, если не дай Бог нас не станет, после Украины будет Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Грузия, Польша и так они будут идти вплоть до Берлинской стены. Поверьте мне, мир должен показывать свою прочность", – сказал Владимир Зеленский, отвечая на один из вопросов, сообщает "Еспресо.TV".

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Также Президент поблагодарил страны, которые сейчас нас поддерживают и передают оружие.

"Однако я считаю, что это слишком поздно, потому что мы отдали этот термин, когда говорили и просили, а этот термин стоит тысячи жизней украинцев. Вот такая она цена", – добавил Зеленский.

Напомним , Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров: только не на 30 метров, как с Макроном и Шольцем – я же сосед

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