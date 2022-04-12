Зеленский: Если бы все в Европе были столь же принципиальны, как литовцы, то, возможно, не было бы и этой войны
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что если бы все в Европе были столь же принципиальны и так же уважали ценности Европы, как литовцы, то российское руководство точно не могло бы надеяться, что им все сойдет с рук
Об этом президент Украины сказал в обращении к народу и парламенту Литвы.
"Оккупанты уверены в безнаказанности. Уверены, что смогут сделать так, что мир им это забудет. Что Европа им это забудет, или от претензий Европы можно будет просто отмахнуться. У них простая, обычная логика. Мол, всем нужно торговать. Всем нужна нефть. Всем нужен газ. Все захотят пользоваться российской территорией для транзита своих товаров. Все захотят пользоваться российским рынком, большим рынком. Именно так думают в Москве. Конечно, если бы все в Европе были такими же принципиальными и так же уважали бы ценности Европы, как вы в Литве (и мы гордимся вами), то я уверен, что российское руководство точно не могло бы надеяться, что им все сойдет с рук. Возможно, и войны этой не было бы", - подчеркнул Владимир Зеленский.
- С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Литва приняла на своей территории уже около 44 тысяч украинских беженцев
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