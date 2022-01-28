Зеленский: если будет полномасштабная война, она будет на границах некоторых стран НАТО

Об этом Зеленский сказал во время пресс-конференции, передает Еспресо.TV.



"Хочу сказать, что некоторые страны ЕС рассчитывают на то, что "не рисковать, не брать Украину" (в НАТО, - ред.), но если будет полномасштабная война, о которой вы здесь говорите сейчас, то она будет и на границах некоторых стран НАТО, точно будет", - сказал Зеленский.



По мнению президента, серьезный вызов для Альянса в том, что в случае членства Украины в НАТО и возможного вторжения РФ Украину придется защищать. Однако пока никто не готов к такому.

"Если будет война, какая армия какой страны готова будет защищать нас? Никакая. Этого не будет. И это очень страшно для НАТО", - подчеркнул Зеленский.



Он добавил, что в случае полномасштабного наступления РФ и войны на границах стран Альянса в этих государствах будут провокации, ведь некоторые из них тоже были. республиками Советского Союза. Однако, по словам Зеленского, уверенности в том, что их кто-то будет защищать, нет.



"Уверены ли вы в том, что в этот момент, когда такие маленькие государства, что у нас здесь война с очень серьезной армией, вы уверены, что их будут защищать? Вы уверены, что за них будут умирать люди?" - заметил президент. .

Ранее Зеленский заявил, что сигналы о предполагаемом нападении РФ в западных СМИ бьют по экономике Украины.

Также он сказал, что санкции против Российской Федерации должны вводиться уже сейчас, а не "после".

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