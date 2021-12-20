Зеленский, Дуда и Науседа встретились на Франковщине: обсудили агрессию РФ и миграционный кризис

Об этом сообщает Офис Президента.

Встреча прошла в государственной резиденции "Синегора" в с. Гута на Ивано-Франковщине.

"Это наша первая личная встреча в формате Люблинского треугольника. Она засвидетельствовала единство наших позиций, оценок, единство наших подходов. Как по наиболее актуальным вопросам для наших государств, так и по ключевым вызовам в нашем регионе", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что одной из главных тем был миграционный кризис на границах европейских стран с Беларусью.

"В его оценках мы солидарны с нашими польскими и литовскими партнерами. Ради неудачи любых попыток повторить такой же сценарий в Украине мы активно укрепляем собственную границу", - отметил Зеленский.





Президент Украины подчеркнул, что еще один элемент гибридной войны – эскалация на временно оккупированных территориях и на границах Украины. Он рассказал главам Литвы и Польши о мирных инициативах Украины в Трехсторонней контактной группе и о готовности к диалогу в Нормандском формате.

Зеленский также отметил, что страны Люблинского треугольника сотрудничают в целях безопасности в Украине и борьбы с дезинформацией. Пример такого сотрудничества - трехсторонняя военная бригада ЛитПолУкрбриг, где украинские военные приобретают навыки по стандартам НАТО.

Зеленский подчеркнул, что общая задача – сдержать военную агрессию РФ.



В пресс-службе добавляют, что Зеленский подчеркнул, что в ситуации с агрессией РФ против Украины важны превентивные меры, а не реакция международного сообщества постфактум.



"Что такое санкции потом? Я считаю, что должны быть мощные превентивные вещи, серьезные санкции, чтобы не было даже мысли об эскалации в каком-либо регионе. Потому что мы видим, что это уже связано не только с Украиной, но и с любым государством Европейского Союза", – отметил Зеленский.

Анджей Дуда подтвердил слова украинского президента и выразил солидарность с Украиной по вопросам, которые обсуждали во время встречи. Польский президент добавил, что важно занять сильную позицию и не идти на шантаж РФ.

"Наша позиция как президентов "Люблинской тройки" по этому делу очень четкая: безопасность Украины является фундаментальным вопросом, мы не только не должны позволить военное нападение на Украину, но и должны сделать все, чтобы предотвратить такую атаку", - сказал президент Польши.

Гитанас Наусед подчеркнул, что последствия для России в случае эскалации конфликта будут тяжелыми, а санкции будут вводить быстро, и подтвердил, что Литва последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Мы видим, что своими действиями Россия пытается давить на Украину. Никто не имеет права налагать вето и влиять на решения и выбор независимого государства. У нас очень простой и четкий сигнал – последствия будут очень тяжки для России. И все попытки нарисовать новую "красную линию" будут неприемлемы в ХХІ веке в Европе", - заметил Науседа.

Также лидеры государств обсудили "Северный поток-2". Президент Литвы отметил, что это геополитический проект, "продолжающий угрожать энергетической безопасности Европы".