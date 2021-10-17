Зеленский допускает обмен Медведчука на украинских пленных
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука могут обменять на украинцев, которых незаконно удерживают в России
Об этом Зеленский рассказал в комментарии "ФАКТАМ недели" на ICTV, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, если бы Россия подтвердила, что у народного депутата Виктора Медведчука, подозреваемого в государственной измене и финансировании терроризма, есть российское гражданство, то Украина бы рассмотрела возможность его обмена на пленных.
"Прямых вещей не было. Какие могут быть намеки? Господин Медведчук - гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. С другой стороны, если, например, Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство, например, то тогда мы бы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена господина Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", - сказал Зеленский.
- Напомним, 12 октября лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука суд отправил под круглосуточный домашний арест
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