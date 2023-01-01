Хотел бы начать разговор с состоявшегося в США военного саммита. Термин «военный саммит» употребил в нашем эфире Дэниел Фрид, бывший координатор Государственного департамента США по санкционной политике, сейчас – член «Атлантик кансел». Он сказал, что Америка не хочет вступать в войну против России, однако мы понимаем, насколько сейчас разворачивается военный сценарий, который может затронуть весь континент. Просил бы оценить саммит, в частности, встречу президентов Байдена и Зеленского.

Думаю, ваш предыдущий гость прав. США пытаются делать все, что в их силах, но держат все на расстоянии вытянутой руки. То есть, они не хотят ни на шаг приближаться к конфликту. Они осознают свои предыдущие действия, в частности, когда раньше говорили "нет, мы не собираемся вам этого давать, не будем присылать системы "Patriot", не будем давать вам то, что совсем не изменит ситуацию". Поэтому, оглядываясь на прошлое, сейчас они могут себе позволить передать Patriot. Проблема такого способа сотрудничества состоит в том, что все происходит очень медленно, а ситуация сейчас на поле боя у нас очень сложная. Настало время, когда нужна инициатива, чтобы быстро двигаться вперед, чтобы давить на Россию. Но мы не можем ее проявить, если Америка не торопится с передачей оружия и поддержкой. И сейчас я не вижу признаков, что эта поддержка будет оказываться быстро, создавая проблемы для противника на поле боя.

В любом случае американцы пообещали нам поставить батарею Patriot. Это очень серьезно, хотя, на линии фронта в частности, наши военные ждут тяжелую технику. Насколько сейчас европейские страны, Великобритания или Соединенные Штаты созрели до поставки нам тяжелой техники? В первую очередь речь идет о танках Abrams или, возможно, Leopard-2.

Во-первых, батареи "Patriot" не изменят правила игры. Что они сделают, так это повысят качество противовоздушной обороны, и это может удержать Россию от отправки очередных бомбардировщиков в Украину. Это система вооружений, которая действительно может обезвреживать их и сбивать крылатые ракеты. Но огромного количества "Patriot" ожидать не стоит, и поступят они не раньше чем через полгода. Поэтому это не то, на что люди должны обращать особое внимание, это еще одна система вооружений. Говоря о тяжелом вооружении, таком как танки и другие бронированные машины, я не вижу никаких действий в этом направлении со стороны Европейского Союза.

Единственная страна, которая фактически вспомнила, что она может что-то сделать и передать танки, – это Финляндия.

Поэтому, честно говоря, я думаю, что если Зеленский собирается снова ехать из страны для проведения переговоров, его следующая поездка должна быть в Финляндию и Швецию, потому что ни одна из этих стран еще не является членом НАТО и их не утруждают дополнительные дискуссии и консенсус в НАТО. То есть они могут делать то, что другие страны не могут. Зеленскому нужно ехать в Лондон, Стокгольм и Хельсинки и поднимать вопрос жестких действий, минуя согласование в этом плане с Европейским Союзом и НАТО. Я еще не вижу движения в этом направлении, и это возвращает нас к тому, что делает правительство и что делает Генеральный штаб, пытаясь улучшить собственную ситуацию с уже имеющейся бронетехникой, ведь в Украине уже есть немало бронетехники. Рассматриваем ли мы варианты, в которых мы можем производить лучшее вооружение или даже лучшие боеприпасы? Должны быть способы, как улучшить уже существующие танки. Надо думать, а не ждать подарков от других.

Россияне регулярно наносят массированные ракетные удары по нашей территории. Они пытаются полностью выключить свет в стране. Но мы видим, как хорошо работают наши системы противовоздушной обороны. Но главное – мы тоже начали наносить, то есть начали происходить довольно странные взрывы на аэродромах российской стратегической авиации, в частности, речь идет об аэродроме в городе Энгельс.

Российские системы ПВО страдают от тех же проблем, что и российская пехота – это, во-первых, алкоголь, во-вторых, плохая подготовка и обучение. Я имею в виду, что понятно: они делали достаточно для того, чтобы показать генералам, какие они трудолюбивые ребята, но они точно не готовили себя к тому уровню, на котором сейчас находится украинская противовоздушная оборона. Противовоздушная оборона - это система, которая должна работать бесперебойно, и поэтому очень важны такие детали, как дежурство у радаров ночью, исправность связи между радарами и ракетами ночью. Дежурные спят на посту или работают? Смотрите, если у вас не хватает достаточно подготовленных солдат для дежурств на определенных этапах днем или ночью, то это уже настоящая проблема. Подозреваю, что именно в этом кроется ответ на вопрос, почему российская система работает не так хорошо, как украинская. Это единственный ответ, который я могу дать на вопрос, почему они не сбивают наши беспилотники.

Почему мы не атакуем больше? Это вопрос к Генеральному штабу. Я не могу на него ответить. Возможно дело в ограниченных ресурсах, возможно, у нас действительно не так много беспилотников или они не так хороши, как все думают, или их просто берегут для чего-то другого, я не знаю. Но я думаю, что российская противовоздушная оборона уже показала, какова она на самом деле, и поэтому это дает нам возможность перейти к атакам.

А какие удары по российским войскам были бы наиболее ощутимы для Российской империи?

Однозначно удары на территории России, потому что они фактически дают понять россиянам, что приближается война к ним. Их не волнуют удары, совершенные на оккупированных территориях. Отработка по военным объектам действительно приносит положительный эффект для вашей армии. Я имею в виду, что их военно-воздушные силы показали свою слабость, и перед нами открылось наибольшее пространство для атак. Следовательно, можно переходить к военно-морскому флоту. Вы не совершите прорыв, убив еще несколько солдат, на общую картину это особо не повлияет, тогда как потопление корабля, уничтожение двух самолетов или трех бомбардировщиков будет иметь ощутимый эффект и существенно снизит оперативный потенциал россиян.

Но российские генералы тоже чего-то боятся. Вопросы российского генштаба – это не только дела военные, но и дела военно-политические. Видим усиление путинских дополнительных формаций, «армии зомби», или «армии зэков», которую возглавляет Пригожин, и т.д. Видим разные абсолютно формации, которые начинают параллельно соперничать. Может, нам следует использовать внутреннюю грызню между российскими военными структурами?

Это достаточно сложно. Мы должны понять, что чем дольше Россия действительно воюет, тем больше вероятность, что рано или поздно российские военные будут набираться опыта и появятся действительно компетентные боевые единицы. Раньше у них была лишь армия, толку от которой оказалось мало.

Но сейчас мы боремся не только с армией, мы боремся с людьми, которые становятся профессиональнее.

Речь идет не о зэках, а о наемниках. Все больше и больше частных армий прибывают на передовую, поэтому мы должны быть очень осторожными. Чем дольше мы даем России возможность действовать, тем больше вероятность появления хороших кадров, возможно, даже столь хороших, как украинские солдаты, поэтому сейчас очень сложное время. Мы должны сохранять бдительность, ведь видим, что они учатся и учатся всеми возможными способами. Мы также должны учиться, чтобы не отставать от них, а значит, мы должны становиться лучше в нашей организации, в наших процессах, в том, как мы ведем тактическую борьбу.

Сейчас россияне пытаются использовать сценарий сталинской войны против Финляндии, так называемой зимней войны. Прошло уже более 80 лет, соответственно есть определенные поправки. Но основная их доктрина – это долгая война на истощение ресурсов как боевых технических, так и человеческих.

Следует очень осмотрительно использовать такие исторические сравнения. Начнем с Украины. Да, Украина борется за свою независимость, она имеет большую поддержку, но, к сожалению, она не так быстра, как этого требует ситуация на поле боя, это во-первых. Во-вторых, дело в том, что у Украины есть лимит на то, сколько крови она может пролить, а видим, что сейчас она проливает ее быстрее, чем может себе позволить. Поэтому мы должны быть очень аккуратными. Борьба за сохранение страны - это так, но есть определенные ограничения, которые определяются не только системами вооружений, но и качеством отбора командиров и качеством подготовки, и оба эти аспекта могут быть лучше.

С российской стороны – да, это не армия Сталина. Я думаю, что армия Путина действительно плохая. Это армия, основанная на лжи и лжи вверх по системной вертикали, но они все еще имеют огромные ресурсы, и пока мы стараемся соответствовать им ресурсом на ресурс, они всегда имеют преимущество в долгосрочной перспективе, потому что их ресурсы принадлежат им, они не ждут , что Европейский Союз или США что-нибудь пришлют. Они могут сразу же отправлять на фронт то, что нужно.

В настоящее время я все еще считаю, что инициатива принадлежит Украине. У Украины есть преимущество, но чем дольше война будет продолжаться, тем сложнее может стать для обеих сторон, и трудно спрогнозировать, каким будет баланс ресурсов.

Будем надеяться, что у России все закончится и их ложь их и погубит, она уничтожит их изнутри. Будем также надеяться, что ЕС, США, Финляндия и Швеция дадут достаточно, чтобы Украина могла бороться должным образом, используя оружие, а не кровь.

Браться за прогнозы во время полномасштабной войны – дело неблагодарное. Но есть характерные тенденции, которые очень хорошо отмечают военные эксперты и аналитики по всему миру. В частности, речь идет о концентрации войск, передвижении войск, о долгосрочных оборонных контрактах. Так к каким сценариям сейчас готовится Российская Федерация, например, в ближайшие несколько месяцев?

Трудно сказать, что они собираются делать, ведь существует целая пропасть между стратегией, которую Путин и его лидеры хотели бы реализовать, и возможностями, которые у них есть для этого. Следовательно, они могут снова воевать с территории Беларуси, но у них нет возможностей успешно это реализовать. Они могут иметь стратегию надлежащей обороны, но во многих сферах не хватает сил, чтобы ее воплотить. Потому что солдаты, сидящие в окопах на оборонных позициях, недостаточно хороши для достойной борьбы. Они способны на две вещи - накрывать артиллерией, и сейчас очень быстро теряют боеприпасы, которые Украина умело уничтожает, - это одно. И они могут воевать, бросая сотни и сотни солдат в одно и то же место. Что они и делают в Бахмуте, и все же успеха там не видно. Поэтому стратегия может измениться. Они могут попытаться сделать что-то другое, где-то в другом месте, не исключаю и повторную попытку атаковать Сумы, Харьков или любой другой город. Но не думаю, что на уровне Путина и Шойгу уже есть осознание того, что у них нет возможностей на местах сделать то, что они запланировали.

Если оценивать нынешнее состояние российской армии с самого начала полномасштабной кампании, какие сейчас основные тренды в российской армии?

Первое, что следует сказать, это то, что российская армия как была плохой в начале, так и теперь оставляет желать лучшего. Однако сейчас она больше, чем просто российская армия. Сейчас мы видим вагнеровскую группировку, а также другие частные армии, выходящие на линию фронта, поэтому гораздо сложнее дать какую-то объективную оценку. Тем более что сейчас нет единой слаженной организации. Генеральный штаб больше не контролирует все боевые действия, ведь группа Вагнера берет на себя значительную часть боевых действий, они точно не находятся под командованием или контролем Генерального штаба.

Поэтому вполне возможно, что если Путин умрет или его убьют, может возникнуть серьезная внутренняя борьба за власть между ЧВК Вагнера и российской армией.

Трудно оценить их действия на поле битвы. Также мы не знаем, что они делают в тылу, какие задачи получили все привлеченные люди, и насколько они будут умелыми. Я думаю, что их военное мастерство так же низко, как и у армейских войск на передовой. Но если их много, то проблема возникает в количестве. У массы, то есть у количества, есть свое качество, которое иногда трудно победить.

Если говорить о ситуации на Востоке, в частности в Бахмуте и Кременной, почему с такой истерикой Путин сейчас пытается штурмовать Бахмут?

Это чисто внутренняя политика. Путин делал заявления о том, что будет делать великая российская армия, что будет делать он, но из этого ничего не вышло. Поэтому он начинает выглядеть слабым, а чем больше он выглядит слабым, тем больше риск его жизни. И поэтому ему нужна какая-то победа, чтобы иметь возможность сказать: посмотрите, чего я достиг.

Взглянем на карту глазами россиян, Россия все еще контролирует огромные территории, захваченные после 24 февраля. Да, она потеряла часть на севере, она потеряла Херсон, но все еще контролирует многое другое – Мариуполь, Мелитополь, а также территории на Юге. Россия фактически удерживает бывшую зону АТО, и еще добавились территории на Севере.

Так что Путин действительно имеет много успехов, о которых можно говорить, но ему нужно больше успеха в политическом плане.

Бахмут – это то место, где он пытается это сделать, и ЧВК Вагнера является его инструментом для того, чтобы попытаться прорваться туда. Но его бойцы просто недостаточно качественные в военном плане, у них нет офицеров, у них нет командования и надлежащего контроля, у них нет подготовки, и потому они просто пушечное мясо. Их бросают на амбразуру, но это не срабатывает. Стоит отметить, что нам везет. У нас нигде не закончились боеприпасы. Это хорошо, хотя это продолжается сегодня, потому что всегда есть проблема завтрашнего и послезавтрашнего дня. Поэтому мы должны продолжать упорно работать с нашими союзниками, чтобы они продолжали производить боеприпасы, потому что именно боеприпасы могут закончиться как у нас, так и у них. Итак, переживаем сложный период, но он не менее сложен и для Путина, ведь к нему приближается перспектива выглядеть дураком и неудачником в глазах многих россиян.

Как, по-вашему, выглядит ситуация на Юге? И как это может повлиять на Крым?

Если будет соответствующий прорыв, контрнаступление к югу от Запорожья и россияне начнут бежать, то я думаю, что мы сможем продолжать двигаться в направлении Крыма и даже зайдем в Крым, потому что россияне точно начнут бежать. Вызов состоит в том, чтобы быть в состоянии выдержать атаку с точки зрения планирования и боеприпасов, а также энергии тех людей, которые идут вперед. А это значит, что важно иметь правильного командира, потому что очень трудно продолжать продвигаться вперед, когда на армию давят. Именно поэтому стоит заглядывать в историю и смотреть на пример таких людей, как Роммель, смогший заставить свои немецкие войска двигаться вперед и наступать, то же удалось американцу Паттону.

Чтобы заехать в Крым, нужно выстроить правильных солдат, подобрать правильную логистику и правильного командира. Нельзя полагаться на случай, все должно быть спланировано и продумано: как ВСУ собираются это сделать, по каким маршрутам они собираются двигаться и т.д.

Я глубоко убежден: когда украинские войска действительно ступят на крымскую землю, то в Крыму все разрушится и оккупанты убегут.

Чем быстрее мы будем продвигаться в Крым, тем быстрее они убегут. Мы видели это на Севере, мы видели, как это было в Херсоне. Не надо слушать объяснений, что они отходили, чтобы занять выгодную оборонительную позицию — они просто удрали из Херсона. Удирали, потому что знали, что если останутся, то будут уничтожены или попадут в плен. Эти люди до сих пор на той стороне реки, это те же люди, и поверьте, отваги у них от этого не прибавилось. Если на них быстро напасть, они снова побегут, возможно, на этот раз еще быстрее, потому что знают, что было в прошлый раз. Так что Крым – это приз, и он сейчас в руках россиян, но надеюсь, что Украина получит достаточное оружие и оборудование, чтобы иметь возможность отвоевать Крым быстро, а не делать это маленькими шагами, теряя много украинской крови. Чем быстрее и сильнее ВСУ ударят южнее Запорожья, тем отчаяннее россияне будут убегать. В этом нет сомнений.

Какие вы видите временные рамки или временные лимиты для Кремля для ведения полномасштабной войны против Украины? Или они наоборот хотели бы сейчас пытаться замораживать ситуацию на определенных участках фронта?

Я думаю, что если Путин не будет устранен, то они смогут продолжать еще пару лет, у них есть для этого ресурсы. Если Путину удастся убедить страну, что это национальная война на выживание против НАТО и Запада, он получит большую поддержку, получит деньги и больше солдат. Это одна из причин, почему Путину так важно иметь под контролем территорию Донбасса, потому что он уже заявил, что Донбасс – это Россия. Поэтому ему нужно, чтобы Донбасс был Россией, чтобы упрекнуть, что мы нападаем на Россию, логика здесь понятна. И если он получит весь Донбасс, то у него будет гораздо больше людей, а также появится время из-за стратегической паузы, потому что Запад медленно поставляет оружие, медленно производит боеприпасы, а Украина фактически еще не начала производить свое собственное оружие и технику. Чем больше времени он получит, тем дольше он сможет продолжать войну. Поэтому для Запада – для НАТО и Европейского Союза – очень важно понимать, что им нужно двигаться быстро. Действуя быстро, они сокращают способность Путина затягивать эту войну.

Поэтому скорость – это самое главное на данный момент. Скорость и агрессивность действий - это две важнейшие вещи, и Запад может помочь с этим, или усугубит ситуацию, двигаясь таким медленным темпом. Простите, но нам нужны танки, хорошие танки и они нужны нам как можно быстрее. Все аргументы, что украинцы не смогут освоить, как ими управлять или ухаживать за ними, просто смешны, потому что мы все равно потеряем некоторые из них в боях на фронте. Это может означать также, что Генеральному штабу придется полностью изменять систему логистики в Украине, но это нужно делать в любом случае. Так что закончу на том, что нам нужны танки, и точка.